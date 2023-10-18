以哈冲突并非战争 为什么英美向地中海集结重兵？

来源：香港01

作者：杭子牙

以巴冲突升级，世界迅速撕裂为同情巴勒斯坦和支持以色列两大阵营，英美在第一时间就站到以色列一边，支持以色列采取报复行动，其他多数国家，包括中国等则在谴责哈马斯发动对平民袭击的同时，对巴勒斯坦人民的遭遇与抗争持同情态度。

值得注意的是，和其他国家对巴勒斯坦的支持多停留在外交层面不同，英美对以色列的支持是全方位的。

拜登不仅派出国务卿布林肯和国防部长奥斯汀等高官第一时间赶到特拉维夫与以色列总理、防长等官员会面商讨应对方案，安排布林肯在中东展开穿梭外交敦促阿拉伯国家向哈马斯施压，在安理会否决俄罗斯提出的以巴问题提案，他本人也将于18日亲临以色列访问。

与此同时，以防范风险升级为由，英美还进行大规模军事调动。美国国防部决定向中东增派“艾森豪威尔号”航母战斗群，和已经在地中海东岸的“福特号”航母战斗群形成联合打击力量。美国空军空战司令部宣布，包括A-10在内的更多攻击机已抵达中东地区。英国首相府也宣布将向地中海东海部署侦察机及两艘皇家海军舰艇。

英美外交上支持以色列不难理解。军事上，相较于巴勒斯坦和周边阿拉伯国家，以色列具有绝对优势，而且经过美以多年分化施压，周边阿拉伯国家即便为哈马斯的袭击行动叫好，也根本没有联手向以色列开战的动机，为什么英美还要摆出这么大阵仗，在此集结重兵呢？

其实英美此举无外乎有三大目的。一个目的是为了展现对以色列的支持，给以色列内塔尼亚胡政府壮胆打气，和外交上的表态密切配合。毕竟以色列是英美在中东最重要的盟友，现在这个盟友受到哈马斯前所未有的袭击，英美有必要在军事上表明态度。

第二个目的是“表演”给美国国内看，争取国内犹太人团体支持，服务于民主党和拜登的选举需要。因为犹太人在美国掌握着大量金融、传媒、智库机构，是美国内外政策的一股最重要游说力量，在美国大选中扮演着举足轻重的角色，面临选举压力的民主党拜登政府需要展现出一种全力捍卫以色列的姿态，争取这股选举力量。

第三个目的是为了向阿拉伯世界炫耀肌肉，警告中东那些正蠢蠢欲动想挑战战后英美主导的中东秩序的国家，不要借以巴冲突升级轻举妄动。

现在的中东秩序大致还是战后由英美主导形成的战后秩序。特别是以色列这个国家的建立，以及以巴冲突连绵几十年不断的根源，还是在英美一手主导下形成，是英美借联合国这个多边国际机构的壳，以联合国决议的方式框定下来的成果。对英美来说，维护中东以以巴为核心的战后秩序格局稳定，最符合自身利益。

冷战结束后，在“一超多强”的国际格局下，美国凭实力优势成为“世界警察”，在中东说一不二，基本上维持了中东格局的稳定。区域内对美国不满的国家往往敢怒而不敢言，极少数挑战者要么被美国通过武力镇压（如伊拉克），要么被美国通过制裁遏制（如伊朗、叙利亚等），根本不具有和美国对抗的资本。

但是，这一情况在近二十年逐渐改变。观察近二十年的世界态势就可以发现，美国这个“国际警察”一直在疲于应对世界变局，经常是处于慌乱之中，有时候战火还会被别人烧进家里。

特别自近十年以来，随着中国崛起并联手俄罗斯等撬动世界地缘格局，美国的霸权地位的受到挑战，美国自身的实力又开始呈现相对衰落，从奥巴马开始连续三任总统，都被迫向印太和东欧进行战略力量转移。

原来美国在中东重兵布防的时候，当地国家敢怒而不敢言，但是一旦美国实力呈现走弱态势，又有其它竞争者对美国的霸主地位提出挑战，令美国不得不从全球抽调资源应对， 情况可就完全不一样了。

所以我们看这些年来，伊朗越发敢于和美国硬刚，伊拉克对美国的准占领状态越来越不满，叙利亚在俄罗斯支持下完全站到了美国对立面，土耳其经常对美国说各种难听话，甚至连沙特这个盟友在王储萨罕默德上任后也和美国闹得很不愉快，这次哈马斯袭击更是赤裸裸挑衅打脸。

分开看，这些国家和美国的矛盾升级似乎各有原因，但合起来看，这些矛盾所以在最近几年频繁爆发，绝不是时间上的巧合，美国这个“世界警察”实力不再，在中东已经投入不了那么多资源，镇不住中东各路“枭雄”，才是问题的根本。

所以，这次哈马斯袭击以色列，虽然明知道不可能爆发大规模战争，美国还是大动干戈，往此处集结重兵。原因无它，用行动支持以色列，对内进行政治表演，同时向区域国家炫耀肌肉，警告那些阿拉伯世界的挑战者罢了。至于能不能警告得住，就不一定了。