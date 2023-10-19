以巴冲突 台湾的镜子

来源：中时新闻网

作者：辜存柱

10月7日巴勒斯坦的哈马斯组织，从加沙地带猝然对以色列发动攻势，此举震惊全球，世界的焦点，瞬间转回到中东地区。姑且不论此事发生的近因或是远因，仅是从事件发生的历程中，冲突双方所采取之战略、武器系统及情报等三方面，着实可以提供多处值得学习及思考的议题。

回顾历史以色列经历过多次战争后领土逐渐扩大，自1967年中东六日战争后，以色列占领加沙地带，直到2005年退出占领，但却始终未能与巴勒斯坦解放组织（PLO）达成协议。惟2007年由哈马斯掌权后，纷扰冲突不断，以色列认为无法一劳永逸解决这地区的问题，将约230万巴勒斯坦人，控制于365平方公里的加沙地带，借由采取“除草”战略，每隔一段时间，就针对其领导阶层，予以清除及打击，以有效管控，防止暴力升级。 2014年7至8月间，先后以空中轰炸及地面部队入侵加沙地区，攻击哈马斯组织，而哈马斯也相对地以土制火箭弹反击。

10月7日在无先期预警状况下，哈马斯组织再度突击，然此次行动与历次的火箭袭扰相比，不仅强度强、密度高，且配合无人机及地面兵力渗透，造成极大的震撼战果。然就孙子兵法谋攻篇中，所提的概念：“敌则能战之，少则能逃之，不若则能避之。故小敌之坚，大敌之擒也。”简言之，实力相当则可以采取对抗姿态，若实力相差悬殊，资源有限，则应回避直接冲突。

从以巴交战双方战略层面评估，哈马斯先行出手，发射之5000多枚自制火箭，其酬载火药有限，且不精准，与其后以色列大规模持续空袭及火炮反击相比，将不及于10%或甚至5%。哈马斯之战略目标不明确、冲突停损点、停火协商机制及终战目标指导亦处于不明朗状态，且领导阶层屡遭狙击及精准轰炸，组织力可能陷于瘫痪。在战略思考上，哈马斯缺乏“以小事大”的智慧，何以为战。

从另一方面来看，以色列长期对加沙地区封锁战略，罔顾人道主义，不施“以大事小”之仁慈，反倒是激发哈马斯的复仇突击。以色列已大规模动员且将入侵加沙，这会造成百万人流离颠沛，如此过度的反击，只会加深彼此间之仇恨，无助于中东问题的长久解决。

虽在美国大力援助及支持下，以色列已经能在科技、经济及国防上，取得世界先进发展地位。无论是导弹、雷达及无人机等各方面都有相当傲人的发展。多年来，以色列在因应加沙哈马斯组织及黎巴嫩真主党火箭弹及迫击炮袭扰下，开发出铁穹武器系统（Iron Dome），用以填补低空防御缺口。此系统可快速反应，以导弹击落来袭之火箭，在实战的验证中，据称已达85至90%的命中率。此系统美军亦有购置，布署于关岛，可见对其有甚高评价。

以色列另外使用自行研发之箭二（Arrow 2）导弹系统，建立战区弹道导弹防御。然而此次事件，突显任何武器系统，都不可能没有弱点，过度的自信，就是失败的开端。它提醒，国防要走向均衡兵力的发展，需要由不同的儎台组合，互补长短，相辅相成，过于信赖某一类儎台，则可能会面临难以想像的后果。

突然发起攻击的哈马斯组织，势必经过一年以上的精心策划及训练。以色列情报单位是否有获得早期预警，不得而知，但从以色列政府后续反应及发言，认为这类似美国911事件，可见情报没有达到预警的效果。

以色列情报局（Mossad）与军事情报单位间，如能建立起相对预警功能，才不会遭遇此次情报战上的失利。情报方面的先期预警，相当重要，需要扁平化组织，建立多管道及多线的来源，借由网络整合及融合。这是属于专业领域，太过于泛政治化的任命首脑或由单一指挥线及层级式的体系管控，会产生严重的误判或甚至没有讯息研判的机会。

就长期来说，我们建立起的多管道情报系统，常因情报经费的捉襟见肘，导致失衡及情报效益不佳，国防部所属之各军种情报单位未受到重视，就是一例。

在军事行动上，奇袭是战争的原则之一；研究过往解放军的战史，奇袭扮演重要角色。从这次重大事件，更可得知猝然遭受攻击是绝对可能发生的。常见许多媒体或学者都抱持着“大陆行动，我们一定掌握”，但历史及现有的案例告诫我们，这种想法是不实际的。以巴双方在战略思考、武器系统及情报上的缺失，就是给我们最好的一面镜子。