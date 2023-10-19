世人期待中美合作防中东失控

来源：《旺报》社评

巴勒斯坦哈马斯武装组织对以色列攻击事件，引来以国强烈的报复。以色列除对加沙地区停水、停电、炮击外，并下令北部地区居民南迁，准备展开军事行动，全面打击哈马斯势力。以国的报复行动不但引起国际社会对人道危机的担忧，伊朗警告不排除对以色列发动先制攻击，更让世人忧心中东爆发全面冲突。

战争升级会打乱拜登布局

美国国务卿布林肯紧急出访以色列，拜登总统也亲自到访，并将与周边阿拉伯国家会谈，他们表达对以色列支持之余，也希望战争不要扩大。大陆派遣特使与相关各方协调，希望推动停火、促进和谈。布林肯曾与王毅通电，希望中国发挥影响力以推动中东地区局势恢复平静。

美国总统拜登发表演说支持以色列的反击，并派遣两个航空母舰战斗群前往中东稳定局势。但美国对以色列的支持并非全面，拜登在接受哥伦比亚广播公司60分钟节目采访时，警告以色列不应占领加沙，并要求以色列允许国际社会提供人道援助和物资。拜登担心人道危机扩大，将激怒伊斯兰国家，影响美国的声誉。

以国对加沙地区实施封锁，限制民生物资与医疗资源进入，连日的轰炸与攻击更造成巴勒斯坦伤亡人数飙升，引起国际严重关切。中方也向联合国组织与巴勒斯坦当局提供紧急人道主义援助，帮助解决加沙地带食品、医疗、居住等需求问题。在人道问题上中美立场一致，各自透过不同管道给予援助或对以方施压，人道危机扩大将增加战争蔓延的风险，中美都不乐见。

拜登此行原本也预计前往约旦，和中东其他国家举行高峰会，希望透过外交手段节制和安抚各方，不过因为加沙地区一家医院17日遭到轰炸导致500人死亡，约旦取消了该峰会计划。拜登此行对即将来临的总统大选有重大意义。他希望展现美国领导力的回归，显示他与特朗普“美国优先”外交作风之间的差异。更重要的是如果战争扩大，波及更多中东国家，将会引发油价暴涨，美国好不容易压制的通膨将死灰复燃，不利拜登的连任。

拜登的中东战略是希望缓解以色列与阿拉伯国家的紧张关系，并恢复与伊朗的谈判。美国希望减少在中东地区的军事存在，将重心移往印太地区对付中国。因而从伊拉克和阿富汗撤军，协调以色列与沙特阿拉伯建交，牵制伊朗，以维持中东的稳定。美国还结合其印太战略企图打造一条“香料之路”，建构印度、中东到欧洲的三方经济带，以抗衡中国的一带一路。以巴冲突扩大美国势必被卷入，这将会打乱拜登的中东布局，也会影响乌克兰的战事发展乃至美国印太战略的推动。

中东动荡将不利一带一路

对中国而言，经过多年的经营与一带一路的推动，中国在中东的经济利益日深，政治影响力也随之增加。北京今年成功促成伊朗与沙特阿拉伯的复交，又让两国以及阿拉伯联合酋长国一并成为金砖国家组织的新成员，都让北京在中东的实力大增。而北京与以巴双方关系密切，长期保持中立，也赢得以色列与阿拉伯世界的信任。

这次以巴冲突升高若是造成中东整体的动荡，不利于北京持续推动一带一路。事发至今北京不但没有谴责哈马斯，还明确表示对巴勒斯坦人建国权与生存权的同情。这固然引起以色列的不满，但是如果以美都不希望战事升级，还是必须引进中国势力发挥作用。特别是中国与伊朗的关系，对推动中东和平至关重要。伊朗是哈马斯和黎巴嫩真主党的主要经济支持者，又表现出不惜发起先制攻击的态势。美国与伊朗交恶，对伊朗没有太大影响力，要改变伊朗的态度还是需要北京出马。

中美两国在中东的战略利益不同，对以巴冲突的解决方案也不一致，但双方都不希望战事恶化，导致重大人道危机以及更激烈的区域冲突。在此基础上，世人希望中美能够合作，而中美之间也存在合作的可能性，若能产生作用，以色列与哈马斯之间的战争应该有机会和缓下来，避免原已混乱的世局更混乱、更不可控。