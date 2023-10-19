蓝白“兵凶战危” 主帅出马化解？

来源：联合报

作者：屈彦辰、林河名

上周六蓝白首次会登场，看似平和，但连日来，侯柯阵营都坚持自己所提方案，发言愈来愈呛。两边“开撕”，外界解读蓝白合濒临破局。国民党主席朱立伦昨天喊话侯柯是旧识，应坐下来好好协调，就看主帅能否化解“兵凶战危”的局面。

蓝白双方对于产生人选方式分歧，近日接连过招。但在昨天之前，两边虽各提出修正方案，也仅是针对原先的“开放式民主初选”及“全民调”再作修正，双方犹如平行线，仍无交集。

侯办昨天上午率先抛出民调与初选并行的折衷方案，并表示所占比例无论是五五、六四、七三，都可以谈。此方案虽仍保留“民主初选”，但也纳入“民调”，至少已部分参采柯营建议，可谓递出橄榄枝。

只是，柯营随后回应，虽一方面强调“我们没有破局啊”，还是用最大的善意跟弹性，希望可继续往下谈。但对侯营所提折衷方案，则大泼冷水，直称跟比例没关系，而是“可信度有问题，时效性也无法达成”，且不会因为初选方案变成50%，时间就可以节省一半、可信度就会增加一倍。这盆冷水，也逼得侯办再回应时，说出“民众党必须为蓝白无法合作负责”的重话。

其实，不仅柯办回应让侯办难以接受，柯文哲日前批评侯友宜，“我让给你选，你也不会赢”，听在国民党及侯办、支持者耳里，也极为刺耳。

以政党性质言，蓝白双方本就差异甚大，除支持者的组成结构不同，理念亦需磨合折冲，勿忘柯文哲昔称自己是“墨绿”。双方谈合作迄今，对方案的坚持南辕北辙，且气氛凶险，也就不难理解。但就政治现实言，蓝白合确是最有可能“下架民进党”，倘蓝白合最终不幸破局，双方皆不想成为被民意责难的那方。就看两边能否体察民意，相忍为“合”了。