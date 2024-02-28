Shein放眼伦敦上市 分析师警告恐难成真

来源：彭博社

作者：Sagarika Jaisinghani、Alexandra Muller、Joe Mayes

快时尚公司Shein的数十亿美元上市可能成为伦敦有史以来规模最大的IPO，尽管分析师担心彭博新闻社报道的这一计划可能永远不会实现。

这家成立于中国、深受全球年轻购物者欢迎的公司正寻求在纽约上市，但面临美国的政治和监管障碍以及中国当局的审查。共和党参议员马可·卢比奥等美国政界人士一直敦促美国证券交易委员会(SEC)阻止Shein在美上市，部分原因Shein的服装涉嫌使用新疆强迫劳动生产的棉花。

据一位知情人士透露，在这种不确定性下，英国财政大臣杰里米·亨特与Shein的执行主席唐伟举行了会谈，后者表示有兴趣在伦敦上市。

伦敦市场受到几家上市公司离开和缺乏新上市公司的冲击，而Shein的潜在上市将提供重大提振。这家现在总部位于新加坡的时尚品牌去年在纽约提交了上市文件，非公开交易市场随后对该公司的估值约为500亿美元。

如果Shein以这一估值将其资本的20%至25%在英国上市，该公司将超过2005年俄罗斯石油和2011年矿业巨头嘉能可的IPO规模。这将是Arm Holdings Plc在纽约IPO规模的两倍。Arm去年选择美国上市的决定令英国感到尴尬，此前资深政界人士游说这家英国芯片制造商重返本土市场。

“Shein在伦敦的潜在上市将为股市带来巨大收益，”Liberum Capital的战略、会计和可持续发展主管Joachim Klement表示。“我们看到许多英国企业最近转赴美国，但在科技和零售的交叉领域吸引一家快速增长的企业将是一大胜利。”

随着CRH Plc和Ferguson Plc将其主要上市地转移到纽约，伦敦金融城遭受了大量公司的流失，博彩公司Flutter和制药公司Indivior似乎也在权衡美国上市。

然而，Shein可能无法提供伦敦所需要的强心针。

“如果Shein在伦敦上市而不是在香港或纽约上市，我会感到震惊，”和玉资本(MSA Capital)管理合伙人Ben Harburg表示，他补充说，Shein可能在寻求筹码以克服美国的政治障碍。

一些分析师表示，英国政府面临的提振伦敦股市的压力可能导致Shein面临的监管阻力小于美国。然而，AJ Bell金融分析师Danni Hewson表示，围绕Shein供应链的担忧以及快时尚的道德和可持续性仍将在英国引起审查，使得这一重磅上市成为潜在的“金杯毒酒”(poison chalice)-看似美好，但实则暗藏风险。

Shein对伦敦的考虑“主要是因为其纽约IPO的监管问题，而不是伦敦证交所是数十亿美元公司的目的地，”XTB研究总监Kathleen Brooks表示。“对Shein可能在伦敦上市的任何兴奋情绪都可能很快消退，不太可能导致在伦敦上市的中国公司激增。”

International Corporate Governance Network(ICGN)的全球政策主管Séverine Neervoort表示，该公司“对许多市场正在发生的‘逐底竞争’感到担忧”，她拒绝具体就Shein置评。ICGN警告过英国不要为了吸引新业务而过度削弱其上市规则。