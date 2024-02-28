中美科技合作协定失效风险有多大？

来源：香港中通社

作者：黎金良

1979年首次签署的中美科技合作协定于2月27日到期，但这份见证了中美两国40多年科技合作发展的协定能否顺利续签，再次引起关注。

在当日中国外交部例行记者会上，中方的回应是：目前双方就续签中美科技合作协定“保持着沟通”。

从中方的回应来看，虽然对话大门未关，但现在已经是2月27日有关协定到期之日，要不要续签、续签五年还是继续延期，至今仍没有官宣。

中美科技合作协定是一份非约束性协定，签订以来基本上五年续签一次。但在2023年、本应在8月27日续签之际，恶化的中美关系，尤其是两国之间愈演愈烈的科技战，使得例行的五年续签没能实现。

当时在协议失效的最后关头，美国国务院要求双方延期六个月，以便修改和巩固该协定。之后传出双方开始围绕该协定进行磋商的消息。

2023年底，美国驻华大使伯恩斯在华盛顿举行的一次智库活动中曾透露，该协定是美中科技合作的基石，但相关讨论会很复杂，续签前景未定。

中国社会科学院美国研究所助理研究员马伟27日对香港中通社表示，目前看，有关协定失效的风险很大。而协定续签迟迟未定，主要是因为以众议院中国问题特设委员会主席加拉格尔为首的部分反华议员从中阻挠。

马伟表示，有关协定虽然不涉及具体的中美科技合作项目，但这是中美开展各级别、各领域合作的基础，如果失效，具有“寒蝉效应”，极大的阻挠中美正常科技交流合作。

回看中美元首自去年11月旧金山会晤以来，两国关系的局面确实有了很大改善。艺术、青少年互动等人文交流发展迅速，应对气候变化合作推进，禁毒领域的合作和军事领域的对话也恢复了，商贸领域的沟通也在进行，安全领域的高层交往也在继续。

但就是在这样双方都秉持着改善关系意愿的情况下，科技合作协定续签遇阻，势必令中美两国关系蒙上阴影。

有分析甚至认为，如果中美科技协定不再续签，不仅会危及两国在气候变化和公共卫生等重要领域的政府间合作，也会抑制两个主要经济体之间的学术合作，这对于双方和全世界都是损失。