美联储官员强调降息步伐由数据引导 路径或有别于之前的周期

来源：彭博社

作者：Alex Harris、Steve Matthews、Craig Torres

美联储三位官员表示，降息步伐取决于即将发布的经济数据，这表明降低借贷成本的路径可能有别于之前的降息周期。

波士顿联储行长Susan Collins和纽约联储行长John Williams均表示美联储在“今年晚些时候”首次降息可能是合适的。亚特兰大联储行长Raphael Bostic则表示，他目前正考虑在今年夏天的某个时候降息。不过，政策制定者也就美联储将如何评估未来降息的时机提供了一些见解。

“在降息和步伐方面，必须受到经济状况和通胀情况的驱动，”Williams周三向记者表示，并补充说过去官员已步入常规模式，“这不会是基于日历，也并非依照特定的固定时间表，而是侧重于数据。”

政策制定者一再表示，希望在降息前看到更多显示通胀坚定走向下行的证据，特别是考虑到本月早些时候发布的消费者价格数据高于预期。但这些评论表明官员们还将依靠经济数据来推动降息步伐。

“我们总是说我们将依赖数据，”Bostic周三表示，“这些数据将作为指引，告诉我们实际应该调整政策的程度、速度或时机。”

过去，美联储一般会迅速下调利率，通常是为了应对经济衰退。不过这一次，经济基本面看起来大为不同。

尽管借贷成本上升，但消费者仍在持续支出，失业率也维持在3.7%的历史最低水平，这与美联储2022年3月开始加息时的水平几乎相同。

尽管包括Bostic在内的几位决策者预计通胀率将持续降至美联储2%的目标，但他们确实预计环比而言这条道路将充满坎坷。一项美联储青睐的价格指标将于周四发布，官员们届时将获得有关通胀的最新数据。

“我仍然看到迹象表明这不会是一个快速达到2%的进程，”Bostic表示，“只要我们能够实现目标，并且不会看到糟糕的事情发生，我就愿意保持耐心。”

政策路径

美联储下次会议将于3月19-20日举行，预计届时将把基准贷款利率维持在5.25%至5.5%的区间不变。期货市场已经消化了6月可能降息的预期，但显示下个月降息的可能性几乎为零。美联储官员在12月的点阵图中预计2024年将降息三次，每次幅度为25个基点。Williams称这一估计仍然是今年降息的“合理起点”。

“今年晚些时候开始放松政策可能是合适之举，”Collins周三表示，“当这种情况发生时，系统性、前瞻性的降息方式应该会提供管理风险所需的灵活性，同时促进物价稳定和充分就业。”

Collins还表示，通胀进一步减速可能需要经济活动进一步放缓。

“不过经济活动潜在放缓的时机和程度存在相当大的不确定性，”他说道，并指出一月份就业增长强劲，而当月消费者价格指数数字“偏高”。