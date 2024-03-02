中国的流动性陷阱山雨欲来 各个市场融资成本都在下滑

来源：彭博社

随着北京试图重振消费者和企业支出以避免通货紧缩压力，中国各个市场的融资成本全面下滑。

尽管中国人民银行在过去一年中两次下调政策利率，但1月份的贷款增幅仍创下纪录低点。在信心不足之下，消费者和企业坐拥现金，一些分析师担心，货币政策将无法刺激经济——这可能是陷入流动性陷阱的第一个迹象。

中国基准国债收益率已跌至2002年以来的最低水平，对政策敏感的短期利率互换已接近2020年疫情期间的水平。政策制定者下周将召开两会。

澳新银行大中华区首席经济学家杨宇霆表示，货币注入对实体经济活动越来越不能引起涟漪。只能说流动性陷阱的风险正在逼近。随着价格下跌，家庭和企业会选择推迟支出并把钱存起来。

储蓄增加

过去一年，中国的家庭储蓄随着货币供应量的增加而增加，显示货币政策对经济活动的传导正在减弱。随着收入和房价的前景不明，居民不愿意申请按揭贷款。许多开发商已经违约的情况下，银行对于贷款给开发商也谨慎以对。

收益率下降

最近几周，中国主权债的涨势加速，基准10年期国债收益率来到约2.35%，为2002年以来的最低水准。彭博汇编的数据显示，政府30年期国债收益率过去五个交易日下跌11个基点，这是自2022年8月以来任五个交易日最快的涨幅。

收益率缩窄

公司债融资也变得便宜很多。彭博汇编的数据显示，本周，AA级别五年期债券的收益率溢价缩窄至70个基点，为2007年以来的最窄水平。今年以来，中资银行发行的次级债票面利率平均为2.8%，是彭博自2014年开始汇编数据以来的最低水平。

外汇掉期

12个月美元兑人民币的远期点（衡量外汇衍生性商品市场中人民币相对于美元融资成本的指标）在2月进一步跌至负值，接近2008年以来的最低水准。1年期在岸利率掉期跌向四年低点，反映出对进一步货币宽松的押注有所增加。