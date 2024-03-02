资本市场改革、房地产、科技创新：中国两会的投资关键词

来源：彭博社

中国两会将于下周召开，股票投资者聚焦两会传递出的政策信号，以研判近期的市场动能能否持续及把握今年的投资主线。

中国经济复苏乏力令市场信心脆弱，2月初时沪深300指数一度跌至逾五年新低，随后在持续政策暖风推动下又连涨九个交易日，回升至3500点附近后进入整理期，观望两会期间出台的财金政策能否支撑股市的修复行情。

两会上可能公布的经济增长目标和财政赤字率将体现决策者推动经济复苏的决心与力度，势将影响A股投资者的风险偏好，会议也可能透露防范风险和稳增长政策的力度与节奏，为投资者判断市场整体走势和产业投资方向提供线索。

“即将到来的全国人大会议将会是一次真正的考验，如果政策令人失望，短期投资者可能获利了结，”花旗集团经济学家余向荣等人在报告中预计政府会将GDP目标设在5%附近，且基线预测是不会出台大规模的经济刺激方案。

中金公司分析师李求索等人则在报告中指出，从2000年以来的情况来看，两会期间A股市场大多呈现较积极的表现。今年结合目前市场环境，两会期间建议重点关注科技创新、国企改革、设备更新和消费品等相关领域。

以下是彭博整理的今年股市投资者在两会中重点关注的内容。

资本市场改革

中国股市今年初一度因为两融等市场流动性问题出现恐慌性下跌，此前“零敲碎打”式的措施无助支撑市场信心。1月下旬国务院常务会议提出要采取“有力有效”的措施稳定资本市场，随后政府更换证监会主席、出台限制做空等措施，并就加强资本市场监管、推动资本市场高质量发展等听取各方意见，助力股市在春节前后走出一波修复行情。关注两会中对资本市场下一步改革方向的表述。

2023年中央金融工作会议针对资本市场提出“优化融资结构，更好发挥资本市场枢纽功能，推动股票发行注册制走深走实，发展多元化股权融资，大力提高上市公司质量”。中金公司在报告中称，投资者对于后续监管发力提高上市公司质量，加强上市公司监管、提升投资者信心、增强投资者获得感等一系列措施落地的预期增强。关注资本市场制度改革方向。

房地产风险

尽管最新的楼市数据显露积极信号，1月份新房和二手房价格跌幅收窄，但房地产风险仍是拖累中国经济增长的主要因素之一，市场对楼市的信心尚未企稳。政府陆续在房企融资、购房政策等方面出台宽松措施，最近的支持包括央行在2月超预期下调五年期贷款市场报价利率(LPR)，以及推动房地产融资协调机制等。

中信建投在报告中指出，预计2024年企业端资金支持政策有望继续细化落实，改善房企融资环境，各地购房政策有望进一步宽松调整，带动居民购房需求回暖，改善型住房供给服务和配套制度进一步改善，更加系统和全面化解房地产风险将在政府工作报告中加以明确体现。

央国企改革与市值管理

中国国资委在1月份表示将全面推开上市公司市值管理考核，随后多家央企控股上市公司包括中国石油、航天彩虹等已宣布将市值管理指标纳入管理层业绩考核。此外，对国企改革，国务院国资委主任在一月提出各地要加大国企战略性重组和专业化整合力度，在更大范围、更深层次推进国有资本优化配置。

在市值管理预期推动下，央国企股票今年在A股市场时有表现，两会对国企改革和市值管理的表述或推动国企板块出现进一步异动。中金公司在报告中表示，央国企是国民经济的重要支柱，两会期间关注国企改革相应进展，此外支持民营经济发展等也值得关注。

科技创新

国资委在二月提出推动央企发展人工智能，加快建设智能算力中心，中国工信部亦呼吁大力推进5G、人工智能的创新应用。面对美国对中国芯片领域不断的限制措施和全球人工智能的发展，两会中对于芯片等中美争端聚焦的科技领域的发展表述，以及对人工智能相关领域的表态，将是市场衡量未来投资机遇的重要参考。

招商证券在报告中表示，两会政策通常会细化中央经济会议的各项指引建议，近几年科技创新成为热门政策，可能成为新的博弈点。建议重点关注四大科技主线以及新质生产力，包括人工智能、低空经济、量子和生命科学，以及绿色技术等，此外建议重点关注“新质生产力”。

其他

除上述外，持续关注消费复苏、数字经济、生育支持和银发经济等方面。