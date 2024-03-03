美国大选“钞能力”比拼：特朗普官司太费钱 拜登吸金能力超群

来源：彭博社

作者：Bill Allison

美国总统拜登在争取连任的道路上面临许多障碍，但钱这方面完全不需要操心。

据熟悉筹款事宜的政治策略师透露，支持拜登的团体承诺出资超过7亿美元帮助他击败对手特朗普。除此之外，2月份拜登竞选团队已经获得了1.3亿美元资金。

相比之下，特朗普的财务状况开始出现裂痕，其竞选团队花费的资金已经超过1月筹集的资金额，联盟政治行动委员会(PAC)为他的诉讼案花费数百万美元，这些钱本来可以投入到竞选之中。共和党全国委员会筹款活动也落后于民主党。

此外，特朗普个人的财力也吃紧，法官裁定他为一起民事欺诈诉讼案和一起诽谤案总计支付5.4亿美元罚金。

由于支持率相差无几，金钱可能成为决定2024年大选的一个关键因素。根据OpenSecrets的数据，双方的支出额有望超过2020年创下的144亿美元纪录。2020年，拜登是美国历史上第一位募资超过10亿美元的总统候选人，特朗普筹集了7.74亿美元。那一年特朗普在最后几周资金出现短缺，不得不削减在几个关键州的广告支出计划。

“钱战”

支持拜登和特朗普的实体结构复杂，难以对这两者进行直接比较，因为一些组织，比如与共和党结盟的全国步枪协会和进步派组织MoveOn没有被要求必须在大选结束前公开披露捐款情况。不过多项指标显示，民主党在筹款方面遥遥领先共和党。

拜登有能力让现金不断累积，而特朗普在竞争激烈的初选中花费了数百万美元，因为面临四项刑事起诉，特朗普的团队每月的法律支出高达几百万。

此消彼长之下，拜登在资金竞赛中大幅领先特朗普，不过一旦特朗普正式获得共和党总统候选人提名，仍然有迎头赶上的可能。超级政治行动委员会(Super PACs)依靠一小部分财力雄厚的捐助者可以迅速筹集到大量资金。

全国步枪协会表示，他们会积极参与2024的大选活动，但不会提前披露支出计划。

上述策略师称，超级政治行动委员会和其他支持拜登的团体去年总计筹集了2.82亿美元。因分享的是非公开数据，该策略师要求匿名。此外，根据联邦选举委员会的记录，拜登为他的竞选团队、民主党全国委员会和其他州团体总计筹集了2.4亿美元。

曾经负责2012年欧巴马连任竞选活动的Jim Messina表示，充裕的筹款将成为拜登11月胜选的关键。

特朗普发言人Karoline Leavitt表示，特朗普“从小额捐助者那里筹集的资金将比主要对手和拜登多出数百万美元，这将有力证明他从美国人民那里获得了前所未有的稳固支持”。