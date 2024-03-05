美股泡沫正在形成吗？摩根大通和高盛给出的答案各不相同

来源：彭博社

作者：Alexandra Semenova

美国股市泡沫正在形成吗？答案取决于你问的是谁。

对摩根大通首席市场策略师Marko Kolanovic而言，美国股市的急剧上涨和比特币快速突破6万美元大关表明，答案是肯定的。他认为，这些上涨显示市场中泡沫正在累积 —— 这通常会出现在资产价格以不可持续速度上涨的泡沫期之前。

来自华尔街的警告正在快速升温，Kolanovic也加入了这一行列。这些警告让人回想起20世纪90年代末的互联网泡沫，以及2021年疫情后的狂热，当时股价迅速上涨，然后暴跌。

与此同时，也有人认为逐险情绪合情合理，其中包括高盛集团的David Kostin，其认为大型科技公司的高估值有基本面作支撑。

随着标普500指数在美国科技巨头大涨推动下迭创新高，批评者怒斥这种涨势难以为继，而乐观者倍感振奋，认为还有更多上涨空间。

Kolanovic是前一阵营中的关键人物。他在周一发给客户的报告中写道，市场正在向前推进，“波动性较低、泡沫正在形成”。

“即使债券收益率上升、降息预期降温，股市今年依然实现了上涨，”他表示，“投资者可能认为收益率上升反映了经济加速，但2024年的盈利预测正在下行，市场对这个周期似乎过于自满。”

相比之下，高盛的Kostin表示，这次与历史上的其他时期不同，彼时股价突然变动，通常超出其价值。与之前的此类情况不同的是，这次“极端估值”的宽度要有限得多，估值倍数达到极端水平的股票数量远低于2021年的峰值。

美股“七巨头”，尤其是英伟达、Meta Platforms Inc.和微软公司，今年领跑，推动主要股指随之上行。标普500指数2024年已创下15个收盘纪录，连续四个月上涨。

到目前为止，财务表现证明其上涨合理。彭博行业研究汇编的数据显示，这些公司第四季度的每股收益总计同比增长59%，而预期为47%。

但在Kolanovic看来，这种环境令人费解，反映出投资者的自满情绪和对风险的低估。

股市的持续上涨“可能会让货币政策在更长时间内保持较高水平，因为过早降息可能会进一步推高资产价格，或导致通胀再次上升，”他表示。