中国经济目标设定 专家：更重中长期发展

来源：香港中通社

作者：庄恭

5日公布的政府工作报告将2024年中国国内生产总值增长目标定为“5%左右”、赤字率”拟按3%安排”，并把推进现代化产业体系建设、实施科教兴国战略、扩大内需等列为今年政府工作重点。大陆经济学者表示，从报告可以看出中央对中长期经济发展的重视，料今年不会推出强扩张性政策。

对于经济目标的设定，《政府工作报告》起草组负责人、国务院研究室主任黄守宏解读称，增长目标定为5%左右，是综合考虑各方面因素的结果。一方面，要扩大就业、增加居民收入、防范化解风险，都需要一定的经济增速；另一方面，到2035年要基本实现社会主义现代化的目标，大体要保持在5%左右的经济增速。他进一步表示，实现5%左右的增速完全是有可能的。因为支撑中国经济发展的基本动因没有改变，甚至在增强，而且疫情的“疤痕”效应在减弱，去年一些重大政策措施的政策效应在持续显现。

对此，中国社会科学院经济研究所宏观经济学研究室主任汤铎铎认为，在总体环境不确定性增大之下，要实现经济增长5%并不容易，“（目标定为）5%我觉得有提振信心的考虑”。华泰资产首席经济学家王军也对中通社记者表示，5%的目标较为合适，因为太高了不切实际，过低也不利于鼓舞人心。“但相对于去年比较高的基数，考虑到现在所确定的赤字率，还是非常有挑战性的。”

此前，在各地方两会提出各自经济增长目标后，外界普遍预期今年中国会将经济增速定在5%左右，并把赤字率从去年两会定下的3%提高到3.5%，以提高财政政策对市场的支持力度。

王军分析称，报告拟安排的狭义赤字率与去年持平，但随着经济总量的增长，赤字规模其实在扩大，也符合中央对财政政策“适度加力”的要求。同时，去年年底增发的1万亿元国债的大部分将会在今年使用，今年还新增了1万亿元超长期特别国债，这些都未算在今年的赤字率内。再者，政府要平衡增长和债务率之间的关系，不排除今年会效仿去年，随着经济形势的变化追加预算。

汤铎铎也认为，可以在今年年中或者一季度经济数据公布后，观察会不会有进一步的财政政策推出。“现在可以肯定的是，今年财政政策没有很强扩张性，应该不会有高达3、4万亿元的特别大的动作。”

值得注意的是，一方面，今年赤字率维持在3%，避免“大水漫灌”，影响中国经济长远发展。另一方面，与去年的报告相比，今年在政府工作任务中把“推进现代化产业体系建设”、“实施科教兴国战略”放在了“扩大内需”之前。

汤铎铎表示，与扩大内需相比，推进现代化产业体系建设、科教兴国都是解决经济发展的中长期问题。从政策用语的表述和重点问题的排序可以看出，中央在政策的制定上并不只局限于解决短期的周期性波动，对经济发展的中长期问题越来越重视。