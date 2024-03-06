空中楼阁式的中国经济增长目标让人高兴不起来

来源：彭博社

为了鼓舞外界对中国经济的信心，北京方面将全年经济增长目标设定在5%左右。但是在一些分析师看来，总理李强只是拿出目标但没有具体方案，这种做法并不能解决当前面临的严峻挑战。

李强在全国人大会议开幕日宣布中国将保持与去年一样的经济增速，这是十年来北京第二次没有下调经济目标，上一回是2018年中美刚爆发贸易战时。

虽然李强告诉与会代表，实现今年预期目标需要各方面齐心协力，但他的政府工作报告里却没有体现出这点。他并没有调整财政赤字率，未推出提振消费的重大举措，对于如何解决房地产危机也没有给出具体细节。中国正在陷入1990年代以来最长的通货紧缩周期，而政府工作报告对于通缩没有直接提及。

“这是一个没有具体计划支撑的目标，”法国外贸银行首席亚太经济学家Alicia Garcia Herrero表示。“说明北京当局没有认识到形势的严重性。你要怎么做才能支撑消费？薪资水平一直在下降，这是通货紧缩，你打算怎么应对？”

周三一个由多位高级官员参加的新闻发布会或许能填补一些信息上的空白。中国央行行长潘功胜将和商务部长、财政部长以及证监会主席等将共同召开经济主题记者会。这是至少2016年以来首次举行此类活动。

中国此前打破三十年来的惯例，取消人大会议闭幕后的总理记者会，使外界与中国最高领导层罕见的沟通窗口又少了一个。

中国经济十多年来一直在减速，而且放缓幅度越来越大，过去两年平均增长率仅略高于4%。

国家主席习近平提倡科技自立自强，将国家安全置于与经济增长同等重要的地位。与此同时，为了控制债务风险，以前在经济低迷期推出的大规模刺激措施眼下也不再使用。

为中国政府制定年度目标提供建议的清华大学教授李稻葵表示，今年的增长目标相当激进。他认为，周二强调的旧城区改造等项目也至关重要，但官员们应该把焦点放在刺激消费上。

李稻葵对彭博电视表示，他对总理开诚布公的说，中国需要采取更积极的政策来促进消费。李稻葵建议政府在下一个重大节日发放规模1万亿元人民币的消费券。

李强重申将推动以旧换新计划，促进电动汽车、电子产品和其他大件商品的消费。高盛估计该计划可能会为今年的GDP增长率贡献0.6个百分点。

官员们还被指示重新调整经济增长方向，加快发展新质生产力，这个在9月被习近平提出的口号主要指培养高科技发展驱动力。虽然措辞含糊，但却使外界更加担忧中国的政策未来会侧重于供给侧，从而导致更多通缩和国际贸易紧张。

中国将全年城镇新增就业目标设定在1200万人以上这个历史最高水平。而去年夏天，青年失业率达到纪录高位，不久官员们暂停发布数据并在几个月后拿出来更为“漂亮”的数字。

政府报告中含糊其辞地承诺要“多渠道增加城乡居民收入”，但对于如何实现这个目标，却没有给出详细方案。

陆挺等野村控股经济学家表示，中国政府的财政预算案意味着2024年财政支出总额将增长1%，凸显出保守性。法国巴黎银行估计，2024年预算赤字将与2023年基本持平。

参与政府经济计划的国务院研究室主任黄守宏周二在新闻发布会上表示，制定3%的赤字率是为应对将来可能出现的风险挑战预留政策空间。

中国政府可能会在今年晚些时候推出更多刺激措施。官员们在2023年罕见的对官方赤字进行了年中修正，暗示财政灵活性增强。胡伟俊等麦格理集团经济学家认为，北京方面可以采用那些不计入政府赤字的工具，比如央行为基础设施和住房项目提供资金。

汇丰控股首席中国经济学家Jing Liu表示，虽然这给市场留下了一些乐观空间，但房地产仍然是一个主要问题，重要的是得看到政府增加更多住房支持措施，但现在还不知道政策制定者处于决策过程的哪个阶段。