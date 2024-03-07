比特币和黄金双创新高 留给市场的却是深深的不解

来源：彭博社

创下纪录新高的比特币和黄金或正在发出关于全球市场风险偏好指向不一的信号。

比特币和黄金双创新高，标志着自十多年前比特币进入公众视野以来两者首次同时创下纪录。但显然这两种资产被认为是受到不同因素的驱动 —— 黄金作为避险保值工具存在，而比特币被认为就是纯投机，至于它是否具有其他投资属性则存在激烈争议。

比特币今年上涨了近50%，得益于资金流入美国近期落地的比特币现货ETF。然而，金价上涨可能被视为出于对地缘政治紧张局势或全球股市在创纪录涨势后可能回落的担忧而建立的防御性头寸。

理解这个问题的方法之一是考虑那些追逐各种资产类别短期动能的交易员，Pepperstone Group Ltd.的研究主管Chris Weston称。

“隔夜黄金交投非常活跃，成交量很大 —— 我接到很多客户电话询问发生了什么，”他说。“短线投资者正在趁势买进，我们在比特币身上也看到了这一点。”

比特币和黄金都被视为宽松货币政策预期的受益者。掉期市场显示美联储6月降息概率为62%，2月底时为58%。

比特币周二在美国时段飙升至创纪录的6万9191.95美元，突破2021年11月时达到的峰值，然后在新加坡时间周三中午回落至6万3300美元左右。

金价周二升至每盎司2141.79美元高位，突破了12月初创下的前期高点。黄金在过去五个交易日上涨近5%。

“加密货币的故事可以与股市和更广泛的风险偏好联系起来，”Capital.Com Inc.高级市场分析师Kyle Rodda称。“模因币正在卷土重来，非理性的冒险行为由此可见一斑，这与股市中部分领域发生的情况如出一辙。”