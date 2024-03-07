“超级星期二”奠定美大选拜特再对决　胜负看中间选民

来源：香港中通社

记者：关秀英

当地时间5日，美国“超级星期二”两党总统初选投票结束，现任总统拜登及前总统特朗普，分别横扫多个州取得胜利。专家指“超级星期二”将进一步奠定拜登与特朗普再度在11月5日大选对决，重演四年前的戏码。两人谁胜谁负，往后看点将取决于中间选民的态度。

香港岭南大学政府及国际事务学系教授张泊汇6日接受香港中通社记者访问时指出，经过“超级星期二“的对决后，拜登和特朗普两人奠定在大选中再对决。至于谁胜认负，暂时说不准。他们二人各有劣势：拜登年纪大，各项民意调查都落后特朗普，民众对他不支持度高；特朗普则是官司缠身，然而这也是他的优势，他是否被定罪将直接影响中间选民的投票意向。

在超级大选来临的前一天，美国联邦最高法院九名大法官一致同意，恢复特朗普在科罗拉多州参加总统选举初选的资格。裁决推翻科罗拉多州最高法院所做禁止特朗普参加该州初选的裁决，同时也终止伊利诺伊、缅因等州禁止特朗普参选的类似尝试。

张泊汇表示，4日的裁决为特朗普开启了一条通往总统选举的直路，加上他5日在科罗拉多州初选中轻松胜出，毫无疑问他铁定可以参加总统大选。

美国有线新闻网最新民调显示，拜登的支持度约为46%，落后特朗普2个百分点。美国多项民调都显示拜登的支持度稍微落后特朗普，事件是否反映特朗普胜出机会很大？

对此，张泊汇并不认同。他表示，现在是3月，距离11月大选还有一段时间，谁胜谁负还不能说得太早，结果可以说是“动态“，取决于二人接下来的表现。他说：“拜登的任期还有几个月，他在任内是否有效施政，将高通胀降低下去、令经济明显上升，将会增加民众对拜登的好感度。此外，两人往后还要面对多场辩论，辩论的表现将直接影响中间选民的取向。拜登的劣势是年纪大，大家都怀疑他的认知能力有问题，但如果拜登在辩论过程中表现出色，用事实证明他的年纪不影响他的能力，能胜任总统，那么这些都能令拜登扭转劣势。”

至于特朗普，张泊汇指出，虽然他目前官司缠身，但他将这些描述成是民主党对他的“政治迫害”反而因为被“同情”而得到党内更多的支持。而决定胜负的中间选民也在民调中表明，是否投票给特朗普将取决于他是否被定罪。一旦他被定罪，那么这些中间选民就不会投票给特朗普。

那么本月25日“掩口费”案件的判决是否影响特朗普？张泊汇认为影响不大，他说：“因这已是‘旧案件’，当年他参加总统大选时也是面临同样的问题，但他不是也胜出选举吗？真正影响他的反而是‘美国国会骚乱’这一案件的判决，但是这件案件的审判是否能赶在选举前判决？很难说，不过依目前情况来看反而对特朗普非常有利。 ”