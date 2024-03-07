国民党动刀黄复兴　学者：省经费促团结

来源：香港中通社

记者：郑竣凯

中国国民党主席朱立伦6日宣布，黄复兴党部转型为“退伍军人委员会”，各地黄复兴党部与当地党部整合。被看作是“党中党”的黄复兴党部不再留存，受访学者指，改革目的在于节约经费与促进团结。

国民党当天举行中常会，通过组织改革方案对中央党部进行整合，并精简各单位二级部门，调整具体业务范畴。针对拥有68年历史的黄复兴党部，此次改革将其改组为“退伍军人服务工作委员会”，地方上的黄复兴党部与国民党地方党部整合。

朱立伦强调，黄复兴党部相关改革是“组织转型而非裁撤”，会通过留用原有干部，与中央、地方党部结合，继续保存“黄复兴”的名称及其党员服务。

2000年台湾大选后，败选的国民党取消各个特种党部，唯独留下黄复兴党部。2020年国民党检讨败选有意动刀黄复兴党部，最终仍因缺乏共识不了了之。

对国民党下定决心整合黄复兴党部，台湾东海大学政治系教授潘兆民表示，黄复兴党部动员力量强，成员向心力高，在国民党内举足轻重；此次整合是为了避免“党内有党”的问题进一步加剧，减少内部冲突并促进团结。

黄复兴成员在国民党党员中占比近四分之一，同为黄复兴地方党部成员的潘兆民指，尽管成员数量较大，但黄复兴党部在立委、县市长乃至大选等选举的影响力已经日益弱化，加上国民党眼下面临财务困境，必须节约经费，每月花费数百万新台币的黄复兴党部必须进行改变。

在2021年党主席选举中，拥有黄复兴力量支持的参选人张亚中给朱立伦带去巨大压力。潘兆民认为，黄复兴在蓝营内部影响力太大，朱立伦决定进行改革，或许有为自己将来再次参选党主席铺路的考虑。

党员、支持者结构老龄化，是国民党的重大危机，促进政党年轻化被认为是当务之急。黄复兴党部是否影响国民党年轻化？潘兆民认为，黄复兴存在并非年轻化的阻碍，但就如同宗教的传教过程，国民党需要争取的是年轻选票，因此需要进行改革，将有限的资源集约在关键领域。

得知黄复兴党部不复存在，不少成员出面表达不满。有地方黄复兴党部主委呼吁，党中央应亲下地方进行说明、安抚党员。黄复兴党部副主委罗睿达则批评，朱立伦此举令人痛心失望，若真要进行改革，应先辞去党主席职位。

曾有意撤销黄复兴党部，前国民党主席洪秀柱得知改革内容后表示，党中央要做好沟通工作，切勿将党员的支持与付出，视为理所当然。