中国城投债发行计划遭否决潮 两会“化债”基调下净融资料仍趋紧

来源：彭博社

随着中国当局加大力度遏制地方债务高企带来的风险，中国地方政府融资平台（城投公司）发行新债的难度大增。两会再提“统筹好地方债务风险化解”背景下，分析预测今年城投债净融资仍然趋紧。

1至2月份期间，监管机构终止了53只新城投债的发行申请，总额达752亿元人民币（143亿新元）。这两个数据均为2021年标普全球评级开始汇编数据以来的同期最高水平。相比之下，一年前仅有11只城投债申请被否决，金额总计172亿元人民币。

审查城投债计划的监管机构包括上海证交所和深圳证交所，以及中国银行间市场交易商协会。

这一趋势始于去年7月份，在第四季度达到顶峰。中国去年7月将化解地方债激增等金融风险列为优先事项。2月份有春节长假，终止发行金额的环比势头有所放缓。

“这表明自去年第四季度以来，监管持续收紧，尚未看到放松的迹象，”标普董事总经理Laura Li在谈到过去两个月终止的发债交易时表示。“这表明未来低质量、低评级的城投债发行难度越来越大，其中包括来自江苏、浙江等富裕省份的城投债。”

中国两会本周发布的政府工作报告提出，统筹好地方债务风险化解和稳定发展，进一步落实一揽子化债方案，妥善化解存量债务风险、严防新增债务风险。

惠誉评级亚太区国际公共融资评级高级董事赵雨晴在点评上述政策指引时表示，预计今年城投债净融资仍然趋紧，“随着‘开前门堵后门’政策的落实，公共领域的融资增长逐渐会由专项债而非城投债的增长来带动。”

在房地产市场不景气困扰中国之际，决策层在解决9万亿美元（12万亿新元）的城投债问题上面临着一场艰苦的战斗。房地产是地方当局的重要收入来源。因此，当局在把刺激经济增长的融资增长压力转移给中央政府，其中包括计划今年发行1万亿元人民币的超长期特别国债，这是过去26年来第四次发行此类债券。

中国还于去年9月底启动了超过1万亿元人民币的债务置换计划，允许地方政府将隐性债务置换为利率较低的债券。今年城投债到期总量将达到4.65万亿元人民币的纪录新高。

借新还旧

信用风险咨询与量化分析公司丝路海洋的联合创始人王晨表示，目前新发城投债的所得款项大部分都用于偿还旧债，凸显出严格限制新增的倾向。

据中泰证券的数据，1-2月份，城投债发行规模总计达7810亿元人民币，同比下降约4.6%。而中证鹏元评级在一份报告中表示，1月新发并且披露资金用途的城投债中，借新还旧率高达97%。

赵雨晴指出，适当的新增融资可以平滑因项目实施过程中，现金流未达预期或进程延缓造成的资金缺口；如果只能借新还旧而不能新增融资，对城投公司日常的资金和流动性管理提高了要求。

联合资信总裁万华伟周四在北京的一个论坛表示，2024年预计城投债兑付压力持续加大，信用水平分化加剧。他指出，土地市场疲软导致地方政府基金性收入下滑，地方政府资金压力明显加大，部分弱区域、弱资质城投企业债务融资能力及化债资源相对较弱。

“考虑到防风险的底线要求，短期内城投企业公开市场债务违约的风险不大，但技术性违约和非标违约风险有所上升，”他说。