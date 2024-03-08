马克龙为何又提出兵乌克兰？

来源：香港中通社

作者：李彦洲

法国总统马克龙5日敦促西方盟友力挺乌克兰，再次提到他上周发表的争议性言论，即不排除向乌克兰派遣西方部队。此前，马克龙“派兵论”在西方世界引发轩然大波，美国和欧洲一些国家纷纷表态，与相关说法拉开距离，称己方没有这一计划。

马克龙当天在访问捷克时说：“毫无疑问，欧洲正在接近一个时刻，当这个时刻来临，我们必须不再懦弱。”

针对马克龙的最新说法，德国国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯5日访问瑞典时回应，马克龙这番宣示勇气的言论对解决当前的俄乌冲突没有帮助。

美国白宫5日表示，乌克兰从未寻求西方派遣部队。

那马克龙为何又提出兵乌克兰，而且是在其它北约国家明确拒绝的情况下？

对此，中国社会科学院欧洲问题专家田德文在接受香港中通社采访时表示，当初马克龙第一次做出该表态的时候，当时大家还是比较惊讶的，因为法国在俄乌冲突的整个过程中，一直是比较理性，比较“鸽派”的。现在对他表态的解读，一是说马克龙其实是“激将法”，他先把这个话题提出来了，但除了法国之外，没有其他国家跟进，却把北约的底牌给亮了出来，等于是把原来北约跟俄罗斯之间的“默契”给公开化了。这样应该说是有助于推进俄乌冲突走向政治解决的，这是一种解读。

另一种解读就是现在在乌克兰的整个战局不利的情况下，如果北约再援助不到位的话，乌克兰在战场上会越来越被动，可以说几乎是败局已定。

北约先前在公开场合表示不会向乌克兰派遣部队，担心俄乌冲突升级为北约与俄罗斯间冲突。然而，不少西方国家向乌克兰提供大量先进武器装备，并培训乌军士兵，还有一些西方国家的雇佣兵赴乌克兰作战。

田德文接着解释说，北约国家包括美国都已经明确拒绝了（马克龙的出兵说法），在这种情况下继续在北约内部呼吁这件事情，其实显得马克龙非常的“无厘头”，让北约难堪。何况北约的军队进入俄乌战场，应该说已经是公开的秘密了。另外就是马克龙所说的派地面部队进入乌克兰什么意思？他自己也并没有说清楚，是要成建制的派兵，进行全方位的对俄打击？还是其他方式？这些他也说的不清楚。

据报道，一些法国官员表示，可派人去乌克兰执行扫雷等任务，而非直接与俄军交战。

另外，有媒体称，法德之间的紧张关系因俄乌冲突正在加剧。法国长期以来一直对德国将与华盛顿的关系视为欧洲安全的基石感到沮丧，而德国则对马克龙自封“战争领导人”感到愤怒，特别是在柏林向乌克兰提供的武器远多于巴黎的情况下。