美国老年人疫情期间财富增幅中值为9万1000美元

来源：彭博社

一项新的研究显示，疫情期间随着房价和股票价格飙升，一名“典型”美国老年人的财富上涨了约9万1000美元（下同，约12万1339新元）。

圣路易斯联储银行这份使用美联储消费者财务调查数据的研究显示，2019年至2022年间户主年龄在65岁或以上的家庭净资产增长中值为9万1000美元左右。40-64岁为户主的家庭财富增长中值为5万7800美元。

按数值来看，18-39岁为户主的家庭财富增长最小，为3万1600美元。不过由于基数较低，其财富上涨百分比最高。

最近一份由Lowell Ricketts联合撰写的报告显示，年长者通常比年轻人拥有更多的财富，但过去几年美国老年人的财富增长更大，这使得该差距变得更加“显著”。Lowell Ricketts是圣路易斯联储经济公平研究所的一位数据科学家。

“不过要注意，这并非零和博弈，”Ricketts在一封电子邮件中表示，“对于年轻群体中的典型家庭来说，额外的3万2000美元可以改善金融稳定性和经济流动性。”

老年人的净资产增长中略逾一半来自房屋价值等非金融资产，退休账户和其他金融资产贡献了剩余的48%。

此外，不同财富阶层的老年人净资产都有所提升，尽管处于顶层的群体迄今财富涨幅最大。财富净值达到或超过90%总人口的65岁及以上富人净资产增加了约89万3000美元。财富排在第10百分位的群体则只增加了1181美元。不过由于基数较低，按百分比计算该群体财富增幅为20%。