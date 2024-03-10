美国失业率达到2022年以来最高 但背后不全是坏消息

来源：彭博社

作者：Molly Smith

美国2月份失业率攀升至两年高点。那些失去工作的人或许遭遇了一个挫折，但该数字几乎没有任何美国就业市场将迎来低迷的意味。

根据劳工统计局的定义，一个人要被认定为失业，此人必须在积极寻找工作，否则就根本不被视为劳动力人群的一部分。上个月，加入劳动力大军的人数大幅增加，首次进入职场的人还有那些走出赋闲状态再次寻找工作的人都数量大增，进而导致失业率升至3.9%，为2022年1月以来最高水平。

结合仍然健康的就业创造，还有工资增长放缓，这些数据说明了就业市场正在出现美联储希望看到的那种疲软。更多人找工作应该有助于缓解劳动力短缺，进而缓解通胀，尽管找到工作或许要花费一些时间。

就业报告由两项调查组成，一项是企业调查，从中得到非农就业和工资数据，另一项是一个规模较小的家庭调查，从而确定失业数据。虽然周五公布的数据显示非农就业人数增加27.5万，但家庭调查显示连续三个月就业下降，而且几乎完全集中在美国年轻人身上。

“失业增加看起来是受到外围人群变化的驱动，” Indeed Hiring Lab北美经济研究主管Nick Bunker表示。”目前失业人员找到新工作的速度似乎确实在放缓，但总体上仍然强劲。”