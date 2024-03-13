全球投资者回心转意 押注中国股市否极泰来

来源：彭博社

过去一年投资者有好几次觉得中国股市要柳暗花明，却不料屡屡错判，不过有机构认为，有迹象表明这波反弹行情可能有些不同。

中国托市的决心，经济复苏和企业盈利回暖的迹象，再加上外资回流，让abrdn plc、M&G Investment Management等投资者有理由认为市场在触底回升。

这种转变体现了投资者对中国调整经济发展结构的接受程度。有些投资人押注中国大力发展高科技行行业、结束楼市滑坡的种种举措将会见效。股票基准指数已从2月低点反弹逾10%，这一表现说明除了国资入场外，还有其他买家。

“许多公司和行业的营收和利润仍在复苏，或有助于拉动相关股票和行业股价，”富兰克林邓普顿的新兴市场股票投资组合经理Nicholas Chui表示。“我们还预计房地产以外的其他行业也将成长起来，并将逐渐壮大。如此一来，可继续以可持续的方式从地产经济转型。”

当前的市场情绪与几个月前相比大有好转，当时中国股市是全球表现最差的股票之一，一些知名投资者削减了敞口。但此后中国源源不断祭出支持政策，如下调五年期LPR、增加流动性以及整顿量化基金行业，不过没有采取大规模的刺激政策，让投资者有些不解。

沪深300指数较2月2日触及的五年低点已上涨近13%，恒生中国企业指数较1月中旬已上涨约15%。

分析师表示，中国政府决心今年实现5%左右的经济增长目标，表明还会陆续出台更多的刺激措施。数据显示经济正在好转，CPI同比重回正增长，制造业和服务业也不再陷入严重滑坡。

“我们预计今年总体将出现高个位数或低双位数的盈利增长，”abrdn中国股票业务主管Nicholas Yeo表示。“今年通缩压力料将减轻，将赋予企业更大的定价权。我们正处于触底区间附近。”

中国对“高质量发展”的重视，吸引了投资者的早期押注。他们认为国家的支持将推动电动汽车、氢能、芯片制造和自动化等行业的发展。

交易员对盈利强于预期的股票也颇为赏识。理想汽车和信义光能两家公司的季度业绩都好于预期，股价均创下数年最大涨幅，这与去年情况完全不同，当时即使业绩良好也未能提振股价。周一创业板指数进入技术性牛市。

“我认为现在加仓中国可能有了几分理由，”Lazard Asset Management的首席市场策略师Ronald Temple上周接受彭博电视采访时表示。“未来12到18个月，中国可能会成为表现最佳的股市之一。”

海外资金也在慢慢回流。摩根士丹利分析显示，全球长期投资者撤离中国股市的态势已经暂停，一些基金看跌情绪也在缓解。