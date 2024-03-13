外界解读中国下艘航母呼之欲出

来源：香港中通社

作者：黎金良

中国人民解放军海军政治委员袁华智近日被问及关于第四航母会不会用核动力、有没有技术障碍等问题时，明确回应“没有技术障碍”“很快就会有消息”，这普遍被外界解读为“中国第四艘航母已经开工”。外界高度关注中国第四艘航母在建情况之际，有美国和印度媒体近日都认为中国有能力在2035年拥有多达六艘航母。有分析认为，这或令南中国海等局势出现新变化。

近期美国知名防务媒体《1945》发文称，中国最迟到2035年将拥有六艘航空母舰，其中包括四艘常规动力航母和两艘核动力航母。美国军事专家彼得·苏丘的评论更为乐观，认为中国在未来七年内便可拥有六艘航母。

从外界的反应来看，中国建造航母的能力获得高度肯定。

印度《欧亚时报》近日对比了中国和印度的航母现状，得出的结论是“差距之大令人沮丧”，同时也认为中国海军有望在2035年获得多达六艘航母。

翻查资料，印度在航母方面起步要早得多，1957年就获得了英国海军大力神号航母。到1961年，它已经完成了翻新，并改名维克兰特号投入使用。

相比之下，中国曾经在很长一段时间里，都是全球唯一一个没有航母的大国。到1985年后，中国开始购买各类退役航母，进行研究学习，才初步取得一些进展。

回看历史，中国航母事业的真正起步，就是从瓦良格号开始。瓦良格号是上世纪80年代，由苏联建造的一艘常规动力航母，仅完成了三分之二，苏联就解体了。经过七年的改装调试，2012年9月，瓦良格号被正式命名为辽宁舰。

中国的第二艘航母是七万吨级的山东舰。山东舰于2013年11月开始建造，并于2017年4月26日下水，是第一艘国产航母。相比辽宁舰，山东舰扩大了内部机库，优化了飞行甲板设计，因此最多可以额外再搭载八架战斗机和直升机。

值得注意的是，辽宁舰被中国定位为“科研训练”舰，而山东舰才是中国首艘真正意义上的战斗性航母。

第三艘航母是排水量达八万余吨的福建舰，是中国完全独立自主设计、第一艘电磁弹射型航空母舰。据报道，福建舰正在江南造船厂进行测试，预计将在近期出海。

福建舰装备上了国际最先进的电磁弹射和阻拦装置，舰载机数量也大幅提升，可以配备40余架的战斗机，是中国迄今为止最先进的航空母舰。

目前外界最关注的第四艘航母，据传比福建舰吨位更大，采用核动力装置。

美军现时服役航母共11艘，外界关注中国航母的战斗力是否能与美国航母一拼。但根据中国军方高层的说法，中国建航母不是为了和美国比，也不是为了和美国打，是为了维护国家的主权和领土完整。

一些军事专家认为，中国航母的建造上限很可能是六艘，维持此规模就足以维护国家安全利益。到那时候，中国将拥有一支现代化的航母舰队，将分别在东海、南中国海、黄海部署航母舰队，震慑一切敢于来犯之敌。有分析认为，这将为台海问题、南中国海问题的解决，提供强大的军事力量支持。