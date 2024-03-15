或入特朗普内阁 这个富豪在TikTok风波中名声大噪

来源：彭博社

作者：Tom Maloney

随着一些对TikTok骂得最凶的共和党人软化立场，该党一个亿万富豪大金主的名字在华盛顿口口相传。

美国强制字节跳动剥离TikTok这个热门应用的做法将做市商Susquehanna International Group的创始人Jeff Yass推到了炙热的聚光灯下。这是因为他持有字节跳动估值150亿美元（200亿新元）的股份，而彭博亿万富豪指数显示，这在他408亿美元的财富中是最大的一笔资产。

Yass凭借自己的身家在2024年大选中成了最大的金主，迄今已捐出4640万美元，主要用在学校选择问题上。据知情人士透露，他和亿万富豪对冲基金大佬约翰·保尔森及前贸易代表莱特希泽等是唐纳德·特朗普考虑11月胜选后组阁时的财政部长可能人选。

但是鉴于Yass在字节跳动的持股，他的人脉现在受到密切关注—特别是关系网会不会用来争取支持、扼杀众议院周三通过“不卖就禁”法案。

最明显的反转信号来自上周特朗普对该法案的公开反对。作此表态之前他曾参加了保守派组织Club for Growth在佛罗里达棕榈滩举办的一个捐赠活动，而Yass正是该团体最大金主之一。（特朗普后来接受CNBC采访时表示他没有与Yass讨论过这个问题。）

Club for Growth还派出特朗普的前助手Kellyanne Conway游说议员反对TikTok禁令。与此同时，曾称该平台是“数字芬太尼”的Vivek Ramaswamy也在上面开了一个账号。支持他争取共和党总统候选人提名未果努力的一个超级政治行动委员会去年收到过Yass的捐赠。

Yass的发言人不予置评。

在众议院以352票赞成对65票反对过关的这一法案接下来将由参议院审议。多数党领袖查克·舒默到目前为止都拒绝为之背书，而包括共和党人Rand Paul在内的一些参议员已公开表态反对。禁令的推动者则包括Yass支持的共和党政客，如德克萨斯州州长Greg Abbott和代表该州的联邦参议员泰德·克鲁兹。

不容易卖

即使提案成为法律并经受住预期中一波又一波的法律挑战，为TikTok找到买家也没那么容易。

美国企业界财力最雄厚的科技业巨头想要收购可能会面临监管审查，尽管微软2020年曾传出探索收购TikTok的美国业务。

《华尔街日报》报道称，动视暴雪前首席执行官Bobby Kotick表达了收购TikTok的兴趣，但他需要通过合作伙伴筹集资金。（字节跳动否认了其联合创始人张一鸣曾与任何人沟通过相关事宜）。

资产剥离需要得到中国政府的批准，而北京去年曾表示坚决反对强制出售。

除了TikTok之外，总部位于北京的字节跳动还经营着该应用的中国版抖音。字节跳动去年12月提出回购股份时估值基础约在2680亿美元。

Yass不是唯一一个在字节跳动身上押注大量资金的投资者。据数据提供商PitchBook，凯雷集团、KKR & Co.、软银集团和General Atlantic都有股份。

但Susquehanna是首批投资者之一。Yass于2005年成立押注中国科技行业的风投公司SIG China，2012年投资了字节跳动并持有该公司约15%的股份。Susquehanna的联合创始人Art Dantchik是字节跳动董事会成员。

OpenSecrets汇总的数据显示，彼时Yass还不是选战中的大金主，他在2012年联邦选举周期捐赠了约78000美元。在2022年中期选举中，他的支出飙升至5620万美元，成了第四大捐赠者。