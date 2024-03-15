海地危机或持续恶化 最致命原因跟美国有关？

来源：香港中通社

作者：关秀英

海地首都太子港在黑帮暴乱后，总理亨利终于宣布辞职。当地时间13日，肯尼亚外交部表示，鉴于海地法治的彻底崩坏，也鉴于海地总理的请辞，局势发生了根本性的变化，将暂时搁置依联合国支持的多国任务团派警力赴海地打击暴力的计划。对此，专家认为，在黑帮迫走总理、维和部队都不敢进入的情况下，海地危机或将持续恶化。

中国现代国际关系研究院拉美所执行所长孙岩峰研究员14日接受香港中通社记者访问时指出，海地危机或将持续恶化一段较长的时间，原因是这种危机是长时间累积和多种原因造成。最致命的外因是二战后美国对这个地方的干预和控制，而内因就是当地黑帮横行，最后就是飓风、地震等自然灾害发生频繁。

孙岩峰续说，海地长期以来除要面对各种自然灾害外，还要遭遇各种历史欠债，种种情况下就变成了一个治理失败的典型国家。根据目前种种情况分析，海地局势短期内不但没有平息迹象，而且恐怕危机还会进一步恶化。

孙岩峰解释，海地国内现时缺乏一个合法、有权威能够稳定局势的权力机构，尤其在维护治安方面。更重要的是，现在海地国内的各个政治派别，不管是亨利派、前警察局长菲利普、还是黑帮G-9等有野心的黑帮头子等，他们都有自己的私心。这些人在没有达成政治共识的情况下，海地很难迅速确定大选或完成大选，成立权力机构。这也是海地危机短期内无法解决的最重要因素。

美国都不敢碰的地方？

“美国在这方面心态其实是挺矛盾的，它既怕海地出事，又怕深陷这个泥坑。它对海地肯定是高度关注的，因加勒比海离美国不远，是美国在地缘政治上的一个关键点。”孙岸峰续说：“第二就是美国目前所关注的国内安全问题，例如枪支走私、人员偷渡还有毒品走私等问题，多少都跟海地黑帮有关系。”他表示，美国更担心的是，海地现时爆发的这种大规模失控会蔓延到其他加勒比海地区，那对美国来讲就会构成重大安全挑战。美国在汲取伊拉克的沉重教训后，坚决不敢再把自己的军队“押”到海地。因此，美国目前采取的态度是不主动参与，但却积极推动联合国维和部队对这个地方进行维和，例如推动肯尼亚。

根据公开资料显示，海地人口约1150万，是全球最贫穷国家之一。自1986年杜瓦利父子政权结束后，海地一共换了19次政府领袖。原为神经外科医生的亨利，则成为第20个被换走的人物。

2021年7月，亨利是在时任总统莫伊兹在官邸遇刺身亡前两天，被指派为下任总理，当时尚未正式就职。他最终在包括美国在内一众美洲国家的国际社会支持下就职总理执政。

亨利之所以能留在总理位置上，主要是因为他有国际社会的支持。在他的呼吁之下，联合国安理会去年也通过了成立跨国安全部队支援海地的决议。然而，过去一个世纪曾经多次介入海地政治的美国，以至2004至2017年曾领导当地联合国维和任务的巴西，如今也不愿再亲自出手。

目前，整个太子港有80%区域都在各种黑帮的操控之内。为了推翻亨利的管治，G-9与之长期“争地盘”的另一黑帮联盟G-Pèp组成一个称为“一起活”（Viv Ansanm）的同盟。2月29日起，一起袭击太子港的警察局、警察学院、国际机场等公共设施，要求亨利下台。由于海地黑帮拥有大量从美国偷运来的军火，而海地警察数目只有9000人，长期不足以应付。长期以来，当地居民连出门都有危险，街头小贩被枪杀都是常态。