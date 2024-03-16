中国证监会连发四文释放哪些信号？

来源：中新社

中国证监会3月15日集中发布《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等4项政策文件，引发市场广泛关注。

证监会副主席李超当天表示，这次文件的制定突出了“强本强基”和“严监严管”。一方面，聚焦提高上市公司质量和保护投资者合法权益，进一步完善加强市场监管的相关措施。另一方面，坚持刀刃向内，动真碰硬，在从严加强证监会队伍管理方面作出了全面的安排。

南开大学金融发展研究院院长田利辉接受中新社记者采访时表示，四份文件显示了监管层对于加强资本市场监管、提高上市公司质量、优化投资机构建设以及加强自身建设的决心，也展现了持续深化改革的积极信号，有利于推动中国资本市场进一步迈向成熟、规范和健康。

田利辉认为四个文件都有明显亮点。以《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》为例，亮点在于明确“上市从严从优”原则，不仅提出要提升已上市公司质量，而且要关注拟上市企业的申报质量。

具体来看，该文件着眼于从源头提高上市公司质量，提出了8项政策措施。其中包括严把拟上市企业申报质量；压实拟上市企业及“关键少数”对信息披露真实准确完整的第一责任，严禁以“圈钱”为目的盲目谋求上市、过度融资；对财务造假、虚假陈述、粉饰包装等行为及时依法严肃追责；大幅提高对拟上市企业的随机抽取比例和加大问题导向现场检查力度等。

当天，证监会还发布了修订后的《首发企业现场检查规定》。证监会首席风险官、发行监管司司长严伯进表示，其重要修改是明确了对在实施现场检查过程中撤回上市申请的企业一查到底，从根本上整治企业“一查就撤”现象。

值得注意的是，今年2月，证监会对上海思尔芯技术股份有限公司申请科创板首发上市过程中欺诈发行违法行为作出行政处罚。该案系新证券法实施以来，发行人在提交申报材料后、未获注册前，证监会查办的首例欺诈发行案件。

清华大学五道口金融学院副院长田轩认为，资本市场加强监管就应加大对“带病闯关”企业的处罚力度。“申报即担责”就是一个很好的措施。这是一种全过程监督，能够起到很好的震慑作用。

就其他三个文件而言，《关于加强上市公司监管的意见（试行）》着眼于推动上市公司提升投资价值和加强投资者保护，围绕打击财务造假、严格规范减持、加大分红监管、加强市值管理等重点问题提出政策措施。《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》聚焦校正行业机构定位、促进功能发挥、提升专业服务能力和监管效能。《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》突出严字当头、直面问题、刀刃向内。

田利辉认为，证监会集中发布的四个文件将对资本市场产生积极影响，通过严把发行上市准入关以及加强上市公司监管、投资机构监管、证监会自身建设，可以减少市场中的不规范行为和风险事件，提高市场整体质量，增强投资者信心，推动资本市场健康发展。而且，通过优化市场结构、提升市场参与者专业素养和风险管理能力，可以吸引更多长期资金和优质企业进入市场，促进市场良性循环。