香港老字号食品市场缘何疫后全线结业？

来源：香港中通社

记者：谭畅

有39年历史的香港大昌食品市场将终止食品市场业务，决定关闭28间食品零售店铺。作为香港最大的食品及快速消费品分销商，大昌行集团一夕之间突然宣布关闭所有食品零售门店，着实出人意料。

虽然零售门店将关闭，但大昌行集团表示，会继续为香港市场提供优质的采购、分销以及食品加工等业务。

为何“熬”过了疫情寒冬的大昌食品市场，在疫后全面通关复常的日子里，选择了全线结业呢？

香港批发及零售界立法会议员邵家辉对中通社记者分析，从消费模式来讲，这与港人越来越喜欢去内地购买东西有关。“香港零售业，有三分之二都是依赖本地市民消费。”

邵家辉说，全面通关复常之后，零售业界数据有所上升，这是自然的，因为过去由于疫情而无法抵港的购买的人正在增加，销售额亦逐渐恢复；不过，香港吸引非本地旅客的消费主要集中在化妆品、黄金等范畴，日用品等并不在这一列。

而香港市民北上去大湾区消费时，主要购买的基本都是日用品和各类食物。“内地的日用品、吃的，性价比很高。周五、六、日的时候，有很多市民都会从大湾区买东西回香港，他们七天之中有三天不在港，消费本地的资源就少了。”

作为大昌行集团的附属零售企业，于1979年成立的大昌食品市场主要提供各项急冻货品特价优惠，1985年在香港开设急冻食品连锁专门店。由此看来，大昌食品市场的受众范围，似乎确实与目前本地零售业的消费热潮有些偏差。

香港餐饮联业协会会长黄家和则认为，内地超市售卖的货品，价格更便宜，香港本地超市面对竞争，有产品价格下调压力。而大昌行属中型超市，相比本地其他大型超市而言分店数目不多，于产品种类及货源上均较大型超市逊色，生存空间较少。

也有学者指出，大昌行超市结业主因或是毛利太低，须靠“量”来支持；因此，若售卖量不足，就容易出现问题。

对此，邵家辉表示，他作为全国政协委员在两会期间递交提案，建议将深圳居民“一周一行”恢复为“一签多行”，对大湾区其他八个核心城市的居民推行“一周一行”。他期望，能够将两地游客快些联合起来，从而发展香港本地经济。

他认为，香港零售业面对着很大挑战，但香港本身可吸引大湾区近八千万的居民，相信随着加快“一签多行”开放，加上两地市场相互补充，多管齐下，能带动香港不止是零售业，还有其他各类产业的发展。