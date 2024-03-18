大选之后俄罗斯道路作何抉择？

来源：中新社

作者：田冰

当地时间17日深夜，普京来到克里姆林宫附近的竞选总部，感谢国民的支持和信任。他随后在记者会上表示，将在新的任期继续推动国家发展，竭尽所能完成既定目标。

俄中央选举委员会18日凌晨公布的数据显示，在统计完成俄第八届总统选举投票95.08%的选票中，普京得票率为87.32%，实际上已经胜选。

17日也是俄罗斯主要传统节日之一“送冬节”（即“谢肉节”）结束之日。经过一周的狂欢后，人们烧掉象征冬天的稻草人，送走漫长的寒冬，迎接春天的到来。

对于俄罗斯而言，在大选之后及未来更长一段时期，大国博弈加剧，俄乌冲突延宕及“外溢效应”持续显现，俄与美西方关系雪上加霜、几无回旋余地，“全球南方”重要性凸显，俄罗斯如何拆招布局这盘“大棋”？俄罗斯的春天在哪里？

规划未来六年发展目标

2月29日，普京在国情咨文中公布了未来六年俄经济发展目标。到2030年，科研领域投入升至国内生产总值（GDP）2%，高科技产品和服务在本国市场所占份额应增加50%，非原料、非能源产品出口至少增加三分之二，进口占GDP比重降至17%，重点领域投资增长70%，至少再新建100个科技园区，受贫困问题影响人口比例降至7%以下，等等。

在科技发展战略方面，普京提出，应在民众健康、粮食安全等领域拥有关键技术，在交叉领域实现技术自主，在航天、核能和新能源技术领域领先全球。他宣布，将启动五个国家项目——“家庭”“长寿和积极生活”“俄罗斯青年”“人才”“数据经济”计划。

分析人士认为，从国情咨文来看，俄最高领导层已对国家在经济、国防、民生、文教、科技等各领域未来六年发展作出了整体规划和部署。正如普京所言，“这是一个强大的主权国家对未来充满信心的展望”。

对外政策诠释战略调整

普京多次表示，于他而言最重要的任务就是加强国家主权。他认为，西方国家不仅遏制俄罗斯发展，试图在战略上击败俄罗斯，而且要让俄变成一个具有依赖性、衰落、分裂的国家。俄方愿与美方就战略稳定展开对话，但战略稳定问题须考虑俄方安全利益，他同时质疑美方的虚伪做法。美西方必须尊重俄方利益，不容许干涉内政，而美西方想要寻求单边优势“是不可能的”。

普京表示，俄方将联合世界大多数国家，协力应对全球挑战，包括世界经济、贸易、金融和技术市场的快速转型。俄方愿在平等、尊重彼此利益的基础上对外开展合作。

结合2023年公布的新版《俄罗斯联邦外交政策构想》，不难看出俄对当前世界主要发展趋势和前景所持立场态度，以及俄对外政策的国家利益、战略目标和优先方向调整。

分析人士认为，未来一段时期，俄罗斯应不会主动寻求与美西方发生直接冲突，但一定会捍卫国家主权、安全和发展利益，寻求战略平衡。

“团结”“信心”成为关键词

就在投票前一日，普京发表视频讲话时指出，“你们了解国家正在经历什么样的困难时期，知道我们几乎在所有领域面临着什么严峻挑战。为了继续有尊严地应对并成功克服困难，我们依然需要团结和自信。”

事实上，普京近年来多次在公开场合提及“团结”和“信心”。

他在发表国情咨文时透露，这些行动纲领和具体举措主要是他在各地视察时与各界基层民众直接对话，以及大型公众平台和专家论坛上提出的建议基础上形成的。“人们的真正需求肯定会在这些对话中体现出来”。

据俄媒统计，普京2023年视察了20多个联邦主体。就在2024年新年伊始，普京抵达俄最东北端的楚科奇自治区视察工作。俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，这是普京首次以总统身份视察该地区，“现在可以说，他（普京）已走遍俄罗斯。”

普京在多个场合提及，俄罗斯取得成就和胜利的首要条件是人民的凝聚力和团结。他认为，虽然遭到西方全方位制裁，俄经济仍然保持增长，国力仍可承担大规模建设项目；为使国家更加高效、现代，经济转型势在必行。“俄罗斯将会进一步向前发展，变得更强大、有力、高效。”