踏入超级议息周 多国货币政策走向受关注

来源：香港中通社

记者：关秀英

踏入超级议息周，除了日本央行18日及19日举行议息会议外，美国联储局（20日）、英伦银行（21日）及澳大利亚（19日）等都会举行议息会议。到底这些国家的货币政策走向如何？这引起全球关注。

美国上周公布通胀数据显示，通胀压力持续，经济学者分析指，美联储未来三个月减息机会很微；此外，日本早前公布的首批加薪结果，为符市场预期的5.28%，加幅为逾30年来最高，触发市场人士对当局即将推动货币政策正常化的憧憬。经济学者又指，日本在19日宣布轻微加息，结束“负利率”政策机会很大。

香港浸会大学工商管理学院会计、经济及金融学系副教授麦萃才18日接受香港中通社访问时表示，根据市场调查结果显示，美联储未来三个月（4-6月）减息机会很小；至于日本方面也面临通胀问题，轻微加息机会很大，但加息幅度应该不大，大概在0.125%至0.25%之间。

麦萃才解释，因为日本过往都是实行“负利率”政策，大幅度发行国债，而且国债已超越其GDP200%，所以就算日本加息对付通胀也只能轻微地加，而不能大幅度加。“负利率”政策下日本政府不会有什么压力，但如果日本大幅度加息，其政府将会承受很大的财政压力，因此，日本大幅度加息机会不大。不过，他同时提醒，日元就算轻微加息都肯定会牵动到全球经济市场，引发新一轮波动，日元汇率将已见底，未来会稍微上升。

美国方面，麦萃才认为美联储即将于21日公布的议息结果，应该会像市场预期一样利率继续维持不变，未来3个月（4-6月）减息机会很微。下半年的情况，估计美联储还是要根据当时的经济数据决定是否减息。“不过美国也不可能长期高息，美国国债逾34万亿，如果根据现在美国利率计算，美国每年净还利息都要将近万亿以上，远远超越其军费开支及财政预算，所以从这个角度分析，长期来看，美国政府要维持正常运作，就一定要减息。至于什么时间减息只是时间问题，这是重点。”麦萃才道。

此外，英国及澳大利亚方面。麦萃才认为，欧洲地区由于受俄乌冲突牵连及各种因素影响，欧洲地区在经济很差的情况下同样面对高通胀，到底是加息、减息还是维持现状都是处于“两难”局面，在这种情况下，预计这两个国家维持息率不变的机会很高。值得注意的是，作为世界三大国际货币的欧元，刚好是夹杂在美元与日元之间，它受这两种货币影响，市场占有率已明显下跌，影响不大。相反，人民币在世界市场，特别是在交易市场占有率就越来越高，值得关注。

至于中国内地方面，本周会公布贷款市场报价利率，市场预计会维持不变，另外，国家统计局将会公布多项重要经济数据。为了消除每年春节假期不固定的影响，当局会将1月及2月的数据合并公布。1月及2月预计增长5.2%，较去年12月有所放缓，估计是春节过后需求较弱所致。社会消费品零售总额，1月及2月预计增长5.3%，同样较去年12月放缓。城镇固定资产投资，首两个月预计增长3.2%，略高于去年全年的3%，估计是由政府主导的基建投资所推动。