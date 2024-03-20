美联储调整缩表的呼声日盛 四个问题萦绕市场

来源：彭博社

美联储本周将开始深入讨论资产负债表，包括何时以及如何放慢从金融体系中回笼多余流动性的速度。

讨论的核心是在令人担忧的裂缝出现前，对于7.5万亿美元（约10万亿新元）的资产负债表应该用怎样的节奏来缩小。

自2022年以来，美联储每月允许至多600亿美元的美国国债和350亿美元的机构抵押贷款支持证券（MBS）到期离开资产负债表，这个过程被称为量化紧缩（QT），但美联储不可能永远保持这种步伐。

越来越多人在思考哪些因素可以促使美联储放慢缩表，什么时候会发布此类公告，放慢缩表的进程可以持续多长时间。

为什么美联储现在讨论放慢缩表？

因为决策者不想再看到上次缩表导致的市场混乱情况重演。

2018年，美联储允许资产负债表上每月300亿美元美国国债和200亿美元机构支持MBS自然到期（大约是当前每月减码规模的一半），第二年开始放慢这一速度.

当美联储行动时，市场压力已经显而易见。

政府举债增加和企业缴纳税款导致2019年9月准备金出现短缺，一项基准贷款利率暴涨四倍，联邦基金利率飙升至目标区间上方。 美联储被迫干预以稳定市场。

尽管市场指标表明银行准备金仍然充裕，但一些迹象显示美联储可能是时候开始考虑放慢缩表步伐了。

官员们在看什么？

达拉斯联储行长Lorie Logan已表示，现在已经到了开始计划最终放慢缩表步伐的时候。

她还强调了几个关键参考指标，其中包括隔夜逆回购工具（RRP）使用量，这个被视为金融体系过剩流动性晴雨表的指标自6月以来已减少约1.7万亿美元，目前徘徊在约4400亿美元水平附近。

官员们还在关注市场压力迹象。到目前为止，这种信号还不是很多，但去年11月底和12月的波动确实推动有担保隔夜融资利率（SOFR）升至历史高位。

减码何时开始？

这是美联储目前面临的最大问题之一。

Logan本月早些时候表示，美联储需要摸着石头过河，当RRP使用量跌至低位后，将是放慢缩表的合适时机。但现在还不清楚这个情况会在何时发生，也不了解联邦公开市场委员会其他委员是否认同Logan的说法。

这使得华尔街策略师难以确定减码缩表的具体时刻，多数经济学家的预测在5月至9月份不等。这个问题和美联储何时降息完全是两码事。

在众多可能推迟减码的因素中，最明显的是报税季和财政部现金结余，后者是美联储资产负债表上最大的负债之一。税收收入的增加可能会导致财政部减少发行短期债券，或有助于推动更多现金回到RRP。

Logan强调，放慢缩表脚步并不意味着完全停止脚步。

美联储缩表还能持续多久？

一旦美联储开始放慢缩表，一些人认为其会一直进行下去，直到2025年晚些时候。不过，这也取决于准备金的最佳水平，在这个水平上金融体系既有足够流动性又能保持隔夜市场利率稳定。

美联储主席鲍威尔此前表示，央行希望准备金水平要高于系统中最低适合值，但他没有提供具体数字。美联储9月对银行业的一项调查显示，供应短缺的程度可能明显高于政策制定者认为的水平。

部分原因是许多银行现在更愿意增加准备金持有量以确保拥有足够的流动性。

美国银行和摩根士丹利策略师认为，一旦逆回购工具足额用完，包括SOFR，联邦基金利率在内的各类短期利率将开始在央行的目标区间内上行，这是因为银行业可能会继续尽其所能来持有准备金。