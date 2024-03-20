负利率成历史 日本超宽松政策的前世今生

来源：香港中通社

作者：黎金良

日本央行19日在货币政策会议上，决定解除作为大规模货币宽松政策核心的负利率政策，短期利率将从原先的负0.1%上调到0至0.1%区间，为17年来首次加息。日本作为全球最后一个结束负利率的主要经济体，这意味负利率政策正式成为历史。

上世纪九十年代，日本泡沫经济爆破，导致资产价格大幅下跌，往后十年日本出现通缩和经济衰退，陷入“迷失十年”的困局。日本央行早于2001年开始实施零利率和量化宽松，以振兴经济。

在长期几近“零息”下，日元不但没有积弱，反而自2007年起展现强势，美元兑日元由125水平，反复升至2011年的75水平。

值得一提的是，2008年全球金融海啸之时，由美国推出的量化宽松（QE）政策，事实上是由日本央行发明的。其后，全球主要央行纷纷推出或加码量化宽松，全球进入长达十多年的低息环境。

在日本前首相安倍晋三的“安倍经济学”推动下，日本实施更激进的宽松政策，自2013年起，日本央行实施质化及量化宽松政策（QQE），并在2016年进一步加码，实施负利率政策，对金融机构在央行的经常账户余额实施负0.1%利率，以及引入孳息曲线控制（YCC）框架，使10年期国债孳息曲维持在零的目标水平。

不过，日本激进的宽松货币政策并没有对经济和通胀带来太大起色，投资者反而通过借入低利率日元，买入海外较高收益的资产，从中赚取利差。

由于资金外流导致日元大幅走弱，美元兑日元由2021年低位反弹至100至110水平，并维持一段时间。当市场出现风险事件时，日元往往成为“被动”避险资产，资金回流刺激日元反弹。

直到冠病疫情导致全球供应链中断，欧美央行自2022年起激进加息应对通胀压力，唯独日本央行继续维持超宽松政策，成为全球唯一仍实施负利率政策的主要央行，令日元展开新一轮贬值。

欧洲央行在2010年代也曾因应通货紧缩而采取过负利率政策，但由于许多人质疑负利率政策带来的助益，经济学家的看法也存在分歧，直到2022年7月才结束近十年的负利率时代。

随着进口通胀慢慢传递至实体经济，近年日本开始摆脱通缩，今年1月核心消费物价指数（CPI）按年升2%，是连续29个月录得按年上升，并已达到央行设定的2%目标。至于日本央行决定结束负利率的关键指标、上周五的日本春季薪资谈判“春斗”结果显示，日本员工年度薪酬平均增幅达5.28%，是1992年以来最高。由于薪酬加幅高过通胀，家庭开支有望扩长，实现央行期望可持续的良性通胀目标。

香港中文大学经济学系副教授庄太量19日对香港中通社分析，这次日本央行的加息决定，意义在于政策方向的转变，但实际的利率仍然很低，对市场冲击不会很大。由于日本央行有半年结，他预料在下一个月才有较大的动作。而日元长远的走向，一方面是看日本的加息幅度，另一方面就是看美国的减息幅度，随着息差收窄，日元长远向上。