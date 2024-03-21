做空美元可能将大错特错

来源：彭博社

作者：Ruth Carson、Masaki Kondo、Carter Johnson

全球主要央行有可能迈入2008年以来同步性最强的降息周期，这将为初现反弹的美元带来支撑。

华尔街年初时投注几乎所有G-10货币兑美元都会上涨，因为他们预计美联储将进行一系列大举降息行动。然而现实却是，美元指数本季度上涨超过2%，美元跑赢了大多数主要对手货币。

美元的表现既反映了对美联储降息幅度押注的重新调整，也反映出市场认识到美国的行动不会是独一家。据彭博对经济学家预测和国际清算银行数据的分析，随着全球经济增长减弱，全球包括美联储在内的11家主要央行中，预计有10家将会在今年下半年降息，这将标志着16年以来的最同步政策宽松周期。

日本央行将是为数不多的例外之一，该行刚刚告别全球仅剩的负利率政策，结束了现代史上最激进的货币刺激计划。不过，这一行动前期早有充分提示，而且需要注意的是，金融环境仍将保持宽松。

分析显示，当80%或更高比例的央行同步放松政策，美元每个季度将平均上涨超过3%。美元这一次料将保持这种趋势，因美联储政策利率可能在主要发达经济体中仍是最高的，到今年年底仅次于新西兰。

“全然大举做空美元有可能会大错特错，”瑞穗银行经济与战略主管Vishnu Varathan表示。“美联储转向势必会令做空美元大获全胜 —— 这种说法非常片面。这只猛兽很可能反复无常，而不会只是乐观地说一切翻篇。”

随着世界第一大经济体继续保持足以避免经济衰退的韧性，迫使市场降低对激进宽松的预期，那么，美元反弹这一前景就很可能变得更加现实。美元的利好因素还包括收益率溢价，以及依然强劲的美国股市，目前股市还在持续吸引资金流入。