法国可能出兵乌克兰吗？

来源：香港中通社

作者：王丰铃

俄对外情报局局长纳雷什金近日表示，据俄方情报，法国正准备向乌克兰派遣一支特遣队，初期阶段规模约2000人。法国国防部随后予以否认。鉴于法国总统此前已多次呼吁派兵援乌，舆论关注，法国会否将口头声援转化为实际行动。

纳雷什金19日表示，这支法国部队将成为俄军的优先合法打击目标。他还指，已有一些法国公民以雇佣兵等形式在乌同俄军作战，并出现伤亡。

法国国防部同日在社交媒体上发表声明，对纳雷什金的说法予以否认。不过，法媒报道称，法国陆军参谋长席尔表示，为保护自身免受攻击、维护自身利益，法军正在为“最艰难的战斗”做准备。稍早前，法国总统马克龙15日曾称随著乌克兰危机演变，法国不排除未来介入俄乌冲突现场的可能性。

俄外交部发言人扎哈罗娃随后在社交媒体评论：“难道法国当局再次抛弃了自己的公民吗？”乌克兰方面20日则表态称，乌方需要的是武器装备，从未提出过派兵请求。

中国人民大学国际事务研究所所长、欧盟研究中心主任王义桅21日对香港中通社分析，在非洲，如马里等国，俄罗斯雇佣军瓦格纳已取代了法国军事基地，使法国在当地的影响力变得尴尬，法国相当恼火，可能会用乌克兰支撑不住的名义派雇佣军前往，以表达不满。当前乌军信息保障和心理防线均难以支撑，料乌克兰提出了请求。

不过，法国并未表达直接参战，王义桅指出，最主要还是怕将北约拉下场。当前双方处于平衡状态。俄罗斯一再用核弹威胁，而北约面临6月欧洲议会大选、英国大选、美国大选，法国国民议会对援乌也存在不同声音。

有法国前军官近日谈到向乌克兰出兵的两种设想方案，其一是让法国部队沿第聂伯河部署，其二是部署到乌克兰和白俄罗斯边境地区。

对此，王义桅认为，若法国出兵，部署在第聂伯河的可能性更大。俄罗斯已逐步打破北约代理人战争的打法，在乌东基本掌握主动权，乌军则较被动，只能随俄军节奏守。预计瑞士将在4月举办关于解决乌克兰问题的国际会议，正邀请俄方参加，可能会谈判，或以第聂伯河划界，以西属于乌克兰领土，以东变相承认属于俄罗斯。

值得关注的是，美国总统拜登一改坚决反对的态度，最新表示不反对盟友国出兵，北约立场如何？“拜登受国内大选和国际形势的压力，不断摇摆。北约秘书长的表态则较谨慎和避讳。普京高票连任给北约压力，北约内部有些躁动，直接冲突的可能性愈来愈大，但料战事暂时还不会扩大到其他国家。”王义桅说。