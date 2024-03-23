日本股市上涨意味着经济复苏？

来源：香港中通社

日本股市经历数十年低潮后，近期连续大涨。日股热潮吸引全球投资者的关注。

日本股市在3月22日再升上历史高位。日经平均指数收报40888点，连续两日创新高，而日股过去一星期已升超过2000点。个股方面，日产汽车、本田汽车、三菱商事、东京电子等表现活跃。

日本经济于20世纪80年代末期走强，日经225指数于1989年12月达到峰值，该指数自2023年初开始走出一条上涨曲线，在今年2月份创出历史新高，并于本月涨破40000点。

日经225指数在上世纪80年代的牛市，从1980年的6867点开始，到10年后的收盘纪录38915点结束。在这十年里，日股每一年都在上涨，并在1988年和1989年分别实现了40%和29%的年度涨幅，这吸引了大量日本国内的投机者。

但好景不长，泡沫随即破灭。日本股市、地价崩盘，金融系统爆发危机，进入经济持续低迷的衰退期。自此日本股市开启了长达近20年的调整，直至2009年方开启反弹之路。

日本股市上涨，是否意味着日本摆脱了多年的经济困境？

对此，中央财经大学国际经济与贸易学院副教授刘春生22日接受香港中通社采访时指出，日本股市最近还是受到了日元加息的影响。尽管这个加息的幅度非常小，从原先的负利率变成了正的0.1%。虽然是一个极低的水平，但是日本股市受到的提振和刺激作用还是有的。不过以此来说明日本是否摆脱了经济衰退还为时尚早。从目前来看，日本经济这几年有一定的起色，但是从长期来看，日本想要摆脱困境还很难。因为整个世界经济在2024年可能都处于衰退的状况，预测比2023年的经济增速还低，另外就是还有地缘政治的风险。

日前，日本央行宣布上调政策利率，意味着持续多年的负利率政策宣告终结。值得一提的是，这是日本央行2007年以来首次加息，日本长达8年的”负利率时代”也正式终结。

对实体经济来说，由于物价上涨以及欧元对美元升值等因素，2023年日本GDP被德国反超，丢掉了世界第三大经济体的地位。

日本财务省21日公布的初步统计结果显示，日本2月贸易逆差约为3794亿日元（1美元约合151日元），同比下降59.2%。这是日本连续2个月出现贸易逆差。

刘春生指出，日本经济的结构性问题仍然广泛存在。在电子产业链领域，比如芯片，和中国大陆、韩国乃至台湾相比，日本的表现都谈不上特别的好。日本的汽车、轮船制造等，受到了来自中国的挑战，说明日本经济产业结构，制造业的发展和出口方面还有很大的问题。所以日本出现贸易逆差也是正常的。日本的加息解决了一部分问题，但幅度很小，更多的是一个示范效应。