“北上”内地消费蔚然成风 港零售巨头处境艰难

来源：彭博社

香港人热衷于去中国内地喝酒、吃饭和购物，让亿万富翁掌控的企业集团犯了愁。

长和 —— 隶属于巨贾李嘉诚的庞大商业帝国 —— 星期四（3月21日）公布，该公司利润创下2015年以来最大降幅。由于香港零售业务面临居民流出的压力，该公司正在重新考虑要提供哪些消费产品。长和副董事总经理黎启明在新闻发布会上说，该集团正在游客密集地区的商店增加保健相关产品，以吸引中国内地购物者。

他说，该公司还将为其超市在世界各地，包括内地，采购更多产品。长和的零售业务包括超市，也包括屈臣氏 —— 全球最大国际保健和美容零售商。

黎启明说，许多香港居民“北上”邻近城市购物，不可避免地影响了他们在香港的消费情绪。“我们集团在香港的零售业务也感受到了压力。””

品种多、价格低的娱乐和餐饮，吸引了创纪录数量的居民涌向内地消费，包括长和、怡和控股和恒基兆业地产在内，数个香港富豪家族旗下集团的本土零售店和餐厅受到冲击。此外，2019年的抗议活动、数年的严格疫情防控，导致了外籍人士和当地专业人士大量外流。

恒基兆业周四公布的基础净利润不及分析师预测，其百货商店和超市的利润同比下降了42%。

该公司在一份声明中表示，该业务面临着疫情后客户对食品和日用品需求下降，以及出境旅行和跨境购物增加的问题。

怡和的杂货部门基础利润去年减少了一半；怡和旗下的DFI Retail Group Holdings Ltd.经营着香港最大连锁超市惠康、保健与美容产品零售商万宁。“香港居民前往内地的频率不断上升，影响了购物行为，尤其是在周末，”DFI在本月早些时候的财报中表示。

消费者涌向内地，也影响了餐馆生意。在香港运营必胜客和肯德基的怡和餐饮于2023年陷入了亏损。该公司表示，这两家快餐连锁店去年均录得亏损。

DFI在发布会上对分析师表示，该公司计划提供价格更具竞争力的保健品和其他产品、把客户吸引回来。

因为来自深圳等附近城市的竞争加剧，就连国有企业华润控股也把香港连锁超市U购Select的门店关掉一半。香港最大食品和快速消费品分销商大昌行集团本月早些时候宣布，关闭28家零售店。