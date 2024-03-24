谣言与真相：英国王室的“舆论战”

来源：中新社

作者：欧阳开宇、彭欣怡

英国已故女王伊丽莎白二世曾说，她需要被人看到，才能被人相信。如今，检验这个准则的责任已落在继任者及其家庭成员身上。

当地时间3月22日下午，英国王室威廉王子和凯特王妃在社交媒体发布视频，凯特王妃出镜自述正在接受癌症治疗。在视频中，凯特王妃表示，今年1月接受腹部手术之后，她在术后检查中发现体内有癌细胞。目前，她正在医疗团队建议下采取预防性化疗措施。

这一消息占据3月23日英国报纸的头版头条，其中既有表达支持的声音，也有对那些揣测她健康状况相关言论的批评。

《太阳报》报道称，“凯特，你并不孤单”，称她得到了“大量的爱和支持”。《每日镜报》刊文称，“凯特患癌令人心碎”，并报道她如何向家人解释和安抚子女。《每日电讯报》援引凯特王妃的话说：“癌症带来巨大冲击”，同时指出她说“自己会好起来”。《每日邮报》针对最近几周散布关于凯特王妃谣言的人说：“那些网络恶人现在感觉如何？”

英国国王查尔斯三世、王子哈里、首相苏纳克、坎特伯雷大主教贾斯汀·韦尔比等纷纷表示支持凯特王妃。苏纳克指出，凯特王妃的声明“表现出极大的勇气”，并补充说她“受到了世界各地某些媒体和社交媒体的不公平对待”。

事实上，过去一段时间里，凯特王妃乃至整个英国王室都处于舆论风暴之中。

自述视频发布前，凯特王妃最近一次公开露面是在去年12月25日。当天，威廉王子和凯特王妃带着他们的三个孩子出现在媒体镜头前，凯特王妃看上去情绪饱满且身体健康。

1月16日，英国王室突然发表官方声明说，凯特王妃正在做计划中的腹部手术，由于凯特王妃本人希望对个人医疗信息保密，所以不透露相关细节。这个消息原本没有引起太多关注，但凯特王妃迟迟未能出院开始引发各种猜测。直到1月29日，肯辛顿宫方面发表声明，证实凯特王妃出院。

然而，凯特王妃在学校时就曾表现出很好的运动天赋和身体素质。舆论质疑，到底什么病需要如此长时间的入院治疗？关于凯特王妃“失踪”的种种猜测在互联网上炸开了锅，谣言和阴谋论甚嚣尘上，各种质疑逐渐演变成一场搅动英国的舆论风暴。

身处这场风暴中心的英国王室“紧急公关”，卡米拉王后、威廉王子近期频繁出席各类活动，并在与民众的交流中直接或间接回应各种猜测。不仅如此，英国王室还发布消息招聘助理，主要工作内容包括回应媒体关于王室成员的问题。

据英国媒体报道，之所以选择22日发布视频，是因为威廉王子和凯特王妃希望等到孩子们放假之后再公布这一消息。据知，威廉夫妇的三个孩子于当天迎来复活节假期。

凯特王妃亦在视频的结尾，呼吁给予王室家庭时间、空间和隐私，表示会在身体好转之后恢复公务，并鼓励其他癌症患者保持乐观和信心。

长期以来，英国王室公关一直努力寻找“亲民性”与“神秘性”之间的平衡。今年，英国王室已多次受到冲击。前有查尔斯国王患癌暂停公开活动，后有凯特王妃久未露面。分析称，此次凯特王妃出镜自述将终止一些猜测，但处于聚光灯下的英国王室终究要面临信息时代的新挑战。

观察人士指出，对于这个依靠每年几千次公开露面，包括出席剪彩、公益晚会、授勋仪式等活动，来建立公众形象的家庭来说，英国王室需要重新思考如何在社交媒体时代展现自己。