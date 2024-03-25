热度走高不乏争议，中国微短剧将何往？

来源：中新社

作者：高凯

近年来，中国网络微短剧以迅猛繁茂之态进入公众视野，快节奏、多反转等独特的魅力使其在短时间内便获得大量关注和喜爱。

《2023-2024年中国微短剧市场研究报告》显示，2023年国内微短剧市场规模达到373.9亿元人民币（69亿新元），同比增长267.65%。同时，网络微短剧在海外也受到热捧，根据美国Sensor Tower的数据，2023年，一款名为ReelShort的应用软件在美国下载量超千万，在应用软件娱乐类排行榜上，多次成为最受欢迎的应用之一。据悉，这款软件由中国公司打造，专门针对海外微短剧市场。

爆发式增长的海内外市场规模，用户人数的持续上升，让网络微短剧行业在极速前行的同时，也暴露出一些问题并引发争议。比如，一些微短剧内容中存在的低俗、粗糙和失范问题。

对此，北京大学电视研究中心副主任吕帆表示，与传统剧集相比，时长大大缩短的微短剧满足了当代人碎片化的审美需求，然而也正是因为体量小、制作周期短，加之需要在短时间内抓住观众赢取流量，市场上出现了一些模仿、抄袭的作品，出现了只注重情节冲突和悬念，忽略人物塑造和故事的深度等情况，但这绝非“必然”。

吕帆表示，微短剧的精品化是完全可能并值得期待的。目前市场上的微短剧大多以情感、娱乐等题材为主，而实际上，有更广阔的创作空间和可能性，“短”不代表不可以“精”。几分钟的时间内，创作者仍然可以通过精心策划和剪辑，讲述一个完整、有深度的故事，这考验的是主创在“螺蛳壳里做道场”的能力。

吕帆指出，随着市场快速发展，微短剧已吸引到越来越多专业能力更强的创作者“入场”。一些平台出于长远发展考虑，也在构建微短剧精品支持体系，这些都将助力微短剧朝着精品化、多元化、专业化方向发展。随着市场竞争加剧和观众品位的提升，一些低俗、粗糙、无营养的内容将逐渐被淘汰，高品质、有深度、有创意的作品将受到更多关注和追捧。

事实上，争议之外，微短剧也已经有不少亮眼表现，包括乡村文旅题材、影视IP衍生等在内的多部作品不仅制作精良，而且多有巧思，赢得了流量和口碑。

在吕帆看来，微短剧作为一种新型的网络影视形态，其走上精品化之路尚需时间。就像当年的网剧一开始也曾出现低质、恶俗等内容问题，但在政府加强监管和行业自身的迭代发展之中，“内容为王”已经成为行业共识。微短剧走向“精品化”，也需要行业本身的吐故纳新。

2022年11月，官方发布《关于进一步加强网络微短剧管理 实施创作提升计划有关工作的通知》，提出开展“小程序”类网络微短剧专项整治，加强规范管理，实施创作提升计划等多方面管理举措。

吕帆说，随着监管部门加强对微短剧市场监管力度，市场将进一步规范化，微短剧的不断迭代成长中，相信“霸道总裁”类剧情不会长期占据观众的眼球。

针对中国微短剧在海外的发展，吕帆指出，除了全新的快节奏讲故事方式，中国微短剧的制作模式对海外而言也是全新的。随着海外观众对中国微短剧剧情模式逐渐熟悉、海外制作方对微短剧制片方式加深了解，中国微短剧也将面临新的市场竞争，想要在海外“长红”，需要不断追求高质量创新和成长。