中国房地产市场调控放松预期升温

来源：香港中通社

记者：叶永成

中国人民银行（央行）行长潘功胜在北京出席中国发展高层论坛2024年年会时指出，房地产市场已出现一些积极信号，长期健康稳定发展具有坚实的基础。26日，有受访业界人士认为，各地调控放松的预期正在增强，春节后新房和二手房销售量都呈现回升态势，今年新建商品房销售面积和销售金额均有望筑底企稳。

潘功胜25日在论坛上指出，中国经济保持回升向好态势，有能力实现全年5%左右的预期增长目标。今年以来，货币政策加大逆周期调节力度，政策效果持续显现，未来仍有充足的政策空间和丰富的工具储备。中国人民银行将结合调控形势需要，灵活适度、精准有效实施稳健的货币政策，强化逆周期调节力度，把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量，继续为经济回升向好营造良好的货币金融环境。

“中国金融体系运行稳健，金融机构总体健康，风险抵御能力较强。房地产市场已出现一些积极信号，长期健康稳定发展具有坚实的基础，房地产市场波动对金融体系影响有限。”

潘功胜续说：“中国政府的债务水平在国际上处于中游偏下水平，化解地方政府债务风险的相关政策正在逐步奏效。中国已经构建了行之有效的金融安全网，包括完善金融机构公司治理、加强金融监管、强化处置资源保障、发挥好最后贷款人职能、强化法治保障等。”

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟26日对香港中通社表示，今年1至2月份的数据显示，在需求端，虽然高基数效应等因素导致同比销售面积降幅有所扩大，但春节后新房和二手房销售量都呈现回升态势。在供给端，全国房地产开发投资同比降幅进一步收窄，显示出房地产融资协调机制的推进、“三大工程”（保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施）建设加速、优化土地供给等积极因素，使企业资金面保障和房地产开发投资出现了边际改善。

庞溟预计，一季度房地产市场基本面将继续改善，各地需求端政策有望进一步优化调整，新房价格有望在成交规模温和复苏、交易量结构性上行的基础上稳中有升，高线城市与核心区位市场活跃度将稳步提升，保交楼背景下的竣工将保持较强增速，房地产开发投资和新开工有望继续保持修复态势。

据市场公开的统计数据，在甲级办公楼市场方面， 全国供应总量维持高位，去年四季度环比上升54%；一线城市供应集中。四季度主要城市净吸纳量提升显著，环比上升81%；金融、专业服务业需求保持活跃。业主“以价换量”租赁策略持续，预计今年市场租金仍有下探空间。

在优质零售物业市场方面，客流恢复带动“服务经济”，消费复苏呈现结构性趋势，新增供应全年高开低走，一线城市占主导，占全年新增供总量32.3%。全年空置率延续下跌态势，供给压力叠加增量需求变化导致四季度租金下探，尚待止跌回稳。