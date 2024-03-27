民调逆转 拜登在赢得连任所需的“蓝墙”州迎头赶上特朗普

来源：彭博社

作者：Gregory Korte

美国总统乔·拜登的支持率在七个关键摇摆州中的六个赶上共和党候选人唐纳德·特朗普，而且在其中至少两个州步伐矫健。这也是民主党在彭博新闻/Morning Consult月度民调中迄今为止最强的站位。

逆转发生在特朗普连续五个月保持了大体稳定的领先之后，因国情咨文演说团结了民主党人，也似乎缓解了选民对拜登高龄的担忧。

威斯康星州的民意变化显著，2月份还落后特朗普四个点的拜登现在跑赢1个点。在特朗普上个月领先6个百分点的宾夕法尼亚州两人打成了平手。二人支持度在密歇根州也变得旗鼓相当。

现在还无从判断这是一时的跃进还是持久性逆转的开端，而且拜登在四个关键州继续落后于共和党的推定的提名人。不过，如果拜登11月斩获所谓的“蓝墙”三州，那么他将几乎铁定赢得连任。

拜登和特朗普双双在3月12日锁定了各自政党的提名资格，为一场异常漫长的大选正式拉开了序幕。特朗普目前竞选资金吃紧，减少了各种集会和活动，而现总统的造势进入到了快马加鞭的阶段，并加大了对摇摆州的巡回攻势，包括周二造访北卡罗来纳州。

拜登的竞选团队对民调结果不予置评。

最新的民调还发现，消费者对国民经济的观感出现改善，摇摆州选民中认为走向正确的人数逐渐增加。

该民调访问了4,932名登记选民，整体误差率为正负1个百分点。

虽然民调显示拜登在“蓝墙州”最具竞争力，他在亚利桑那、内华达和北卡罗来纳也缩小了2月份对特朗普的劣势。不过在第七个州佐治亚特朗普扩大了自己的领先幅度。在一些地方，这种转变仍在误差范围内。

拜登正在所有这些地方发动铺天盖地的攻势，其竞选团队自去年8月以来64%的电视广告花费投在了对他最有利的“蓝墙州”。

特朗普在七个摇摆州仍以47%对43%的战绩领先。若包括第三方候选人，特朗普则以43%居首。拜登支持率为38%，小罗伯特·F·肯尼迪在9%，Cornel West和Jill Stein各为1%。

“民调继续显示选民厌倦了乔·拜登碾压式的通货膨胀、漏洞百出的南部边境以及他那将扼杀美国汽车产业的疯狂电动汽车政令，” 特朗普竞选团队发言人Jason Miller说。

多数支持尼基·黑利的选民表示他们会在11月的两人再度对决中投给特朗普，表明他赢得了党内前初选对手的许多支持者。