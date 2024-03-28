专家分析在巴中方人员屡遭恐袭三原因

来源：香港中通社

记者：李彦洲

当地时间3月26日，中国企业在巴基斯坦承建的开普省达苏水电站项目车辆在途中遭遇恐怖袭击，造成五名中方人员、一名巴方人员遇难。过去几年，中方参与的项目多次成为巴恐怖组织的袭击目标。为什么巴恐怖分子总要针对中方人员？

当地警察局长甘达普尔称，载有中国工程师的车队当时正从伊斯兰堡前往达苏水电站项目营地，一名自杀式炸弹袭击者驾驶一辆装满炸药的汽车发动了袭击。目前尚未有组织宣布对此次袭击负责。

对于巴基斯坦恐怖分子为什么总是袭击中方人员，兰州大学阿富汗研究中心主任朱永彪27日在接受香港中通社记者采访时表示，该国恐怖分子袭击中国人，是因为他们长期以来比较敌视中国在巴基斯坦的投资项目，无论是俾路支还是巴基斯坦其它的分裂势力。主要有三个原因，一是中国和巴基斯坦合作，中方支持巴基斯坦政府，而恐怖分子是和巴政府为敌的；第二是恐怖分子认为中方的投资项目没有让他们这些所谓的“反对势力”或者他们代表的少数民族受益。另外还有一个就是巴境内的恐怖分子对中国的一些民族政策，因为受了西方宣传的负面影响而有误解；包括对中国投资的“一带一路”也有认知错误，这也是他们发动袭击的一个主要的原因。

据报道，事发后，巴基斯坦总理夏巴兹前往中国驻巴使馆吊唁遇难中国公民。他表示，这次恐怖袭击事件令人发指，他谨代表巴政府和人民对中方遇难者表示深切哀悼，对遇难者亲属致以诚挚慰问。他表示，巴方将全力会同中方做好善后工作，迅速彻查、严惩凶手，并进一步采取措施，全面加强对在巴中国人员、项目和机构的安保。任何试图破坏巴中“铁杆”友谊的邪恶图谋都不会得逞。

巴基斯坦总统扎尔达里26日发表声明强烈谴责达苏水电站项目恐袭事件，对中国公民遇难表示深切哀悼，向遇难中国公民家属和中国政府表达慰问。他表示，反巴基斯坦分子破坏巴中友谊的图谋是永远不会得逞的。

中国驻巴使领馆26日提醒在巴中国公民、企业务必密切关注当地安全形势，提高安保等级，强化安保措施，全力做好安全防范。

巴基斯坦开普省西北和北部接阿富汗，东北接巴控克什米尔。达苏水电站项目由中国葛洲坝集团承建，是巴基斯坦技术难度最大、总装机容量和总投资最大的项目之一，建成后将有效缓解整个地区的能源紧缺现状。这不是达苏水电站项目首次遭遇恐怖袭击。2021年7月14日，该项目出勤班车在赴施工现场途中遭遇爆炸，造成包括九名中方人员在内的13人死亡，另有20多名中方人员受伤。该事件被定性为一起由巴基斯坦塔利班斯瓦特分支实施的恐怖袭击，巴法院于次年对涉案嫌犯进行重判，其中个别头目被判处死刑。

对于未来的形势，朱永彪指出，这种袭击就是“做贼容易，防贼难”。客观上巴基斯坦政府还是做了很多反恐工作，但是这种不对称的袭击很难彻底消除。类似事件会对“一带一路”建设有一定的影响，但还是在可控的范围之内。不过对于个别的地区，在个别时间段会有比较大的影响。