谁是下一个英伟达？投资者押注硬件公司或是人工智能浪潮的新赢家

来源：彭博社

作者：Carmen Reinicke

尽管可能缺乏英伟达这样的单一业务吸引力，但为人工智能计算提供基础设施的硬件公司正在成为下一个交易热点。

虽然美光科技、Super Micro Computer和戴尔科技这样的公司因业经验证的业绩而获得回报，但在下个财报季到来前，投资者的预期正在升温。费城半导体指数成份股中近一半的股票今年已上涨至少10%，将该指数的市销率推高到至少20年内的最高水平。

该半导体指数周三开盘一度上涨1.1%。

Silvant Capital Management LLC首席投资官Michael Sansoterra表示，关键是要认清谁在真正靠人工智能变现。

这一涨势凸显出人工智能领域正在酝酿的一个趋势，投资者在寻找可能复制英伟达惊人回报的股票。在为人工智能工作负载提供动力的处理器市场，英伟达仍一枝独秀。

但这还涉及许多其他组件，包括存储芯片、服务器和网络组件。更不用说用于制造芯片本身的设备了。

“竞争越来越激烈，”Zacks Investment Management Inc.的客户投资组合经理Brian Mulberry表示，“要接触该行业中的热情与能量，还有其他方式。”

美光股价上个月上涨约30%，涨幅超过英伟达的16%。这家存储芯片制造商自公布财报以来一直在大涨。

戴尔股价在3月初跃升至纪录高位，此前对该公司用于人工智能的信息技术设备需求推动其销售额和利润超过华尔街预期。

继被纳入标普500指数后，服务器制造商Super Micro Computer本月上涨18%。该公司将于5月2日发布财报。要维持涨势，该公司需达到季度收入增长逾200%的市场预期。

尽管涨势有所蔓延，但博通、AMD等一些试图追赶英伟达的芯片制造商正因继续落后于该行业龙头而面临额外的压力。继业绩不及预期后，博通股价在3月早些时候大跌。AMD也在1月给出了疲软的季度收入指引。近来有报道称中国将限制其芯片使用，拖低了该股股价。

鉴于英伟达仍然面临极高的期望，对于一些多头而言，现在或许是时候识别人工智能浪潮中的下一个大赢家了。

“我们有充分的理由继续相信英伟达会上涨，但之后它的回报率不会再达到100%，”Mulberry表示，“展望未来三年，他们实际上可能会获得更好的投资回报。”