涨电价救台电？ 台民众为政府能源政策埋单

来源：香港中通社

作者：郑竣凯

台湾立法院29日将就“冻涨电价”提案进行表决，一旦表决通过，台湾电力公司（台电）电价调涨方案就会暂缓实施。台湾政府称，若电价冻涨，台电要继续提供低于成本的电价，不断承担亏损。

因应台电长期亏损，台湾经济部门近日宣布，将于4月起调涨电价，平均涨幅为11%，民生用电涨幅较低，产业用电涨幅最高者达到25%。

外界担忧电费调涨导致物价上涨，经济部长王美花称，店家不应以电价上涨为由调涨售价。显然王美花的“呼吁”没有效用，台湾中央银行率先宣布升息，以抑制通胀预期心理，行政院主计总处也调高今年CPI上涨率预测值。

尽管用电量较少的民生用电户不会面临过高涨幅，但整体电价上涨给产业带来的高成本依旧会转移至普通民众身上。为避免物价上涨、民众痛苦指数增加，国民党在立法院中提案“冻涨电价”，台湾民众党也提出相近提案。

当前台湾立法院中，蓝绿立委席次接近，若蓝、白立委合作则席次超过半数，因此“冻涨电价”提案很可能在29日的表决中通过。兼任台电董事长的经济部次长曾文生对此表示，电价冻涨后台电要继续提供低于成本的电价，同时不断承担亏损。

2023年台电公司累积亏损已经超过3800亿元（新台币，下同，约160亿新元），台电作为台湾公营事业之一，大幅亏损之下便需要政府支出公帑予以补救。曾文生的言下之意是，若立法院反对调涨电价，补贴台电的费用依旧由全台民众承受。

调涨电价，万物齐涨；冻涨电价，补贴台电。无论电价是否变动，最终为台电巨额亏损埋单的都是全台民众，但导致台电不断亏损的却是民进党错误的能源政策。

自台湾总统蔡英文上台以来，台湾逐步汰除廉价的核电，改为采用天然气发电及太阳能、风力等“绿能”发电，台电为此必须大量对外采购天然气，同时投入大量资金研发、铺设“绿能”发电设施，发电成本由此激增。

对比各种发电方式，台电前总稽查王琅琛指出，“台电现在唯一不亏钱的是核电”，若台湾继续使用核电，让三座核电站全数延役，至少可以省下1.6万亿元。

发电成本激增之外，不稳定的绿能发电、仰赖进口的天然气发电，也导致台湾供电不稳定，2017年至今已发生四次全台规模的大停电，局部停电事故更是数不胜数。台电用更高的成本发电，但并未给台湾民众提供更好的用电体验。

据台媒报道，忧心用电成本进一步上升，即便身处此次电价调幅的冻涨名单中，学校也不敢随意用电。台湾推行“班班有冷气”政策，大部分教室已安装空调，学生们面对近日最高达30度的高温要求开空调制冷，老师却回应称“夏天才能开”、“开空调受管制”。

台电亏损严重，无论29日立法院表决结果如何，当局不检讨能源政策的情况下，电价最终都会上涨，为一切埋单的是全台民众，其中包括每一个坐在教室中拿书本使劲扇风降温的学生。