为什么“伊斯兰国”称还要袭击俄罗斯？

来源：香港中通社

作者：李彦洲

近日，据称属于“伊斯兰国（IS）”组织的一张海报在社交媒体上传播，威胁要袭击俄罗斯。就在几天前，这个极端组织声称袭击莫斯科一音乐厅是其所为。为何“伊斯兰国”还要袭击俄罗斯？双方又有何恩怨？

报道称，一些社交媒体X的用户分享了海报截图。据称该海报由“伊斯兰国呼罗珊”组织的宣传网阿扎伊姆媒体基金会发布。很多人还在俄罗斯“电报”软件上看到了该海报。

报道称，这张海报的俄语版本被广泛转发。画面上有一名持刀蒙面男子，还有警告俄罗斯人和俄总统普京的文字。

“通过22日的袭击，我们向你们展示了……‘伊斯兰国’组织的圣战者可以惩罚你们的野蛮行径。”

报道还称，俄罗斯“电报”软件的相关频道分享了这张海报，并表示，该组织正在“俄罗斯联邦境内策划另一起恐怖袭击事件”。

“伊斯兰国呼罗珊（ISIS-K）”组织于2014年底在阿富汗成立，是“伊斯兰国”的分支。该组织表示22日莫斯科近郊“番红花城市大厅”音乐厅遇袭是其所为，袭击造成139人死亡、182人受伤。

“伊斯兰国呼罗珊”究竟与俄罗斯有何恩怨，会在恐袭俄罗斯后不到一周，就再次发出新威胁？

对此，兰州大学阿富汗研究中心主任朱永彪近日在接受香港中通社记者采访时表示，“伊斯兰国”袭击俄罗斯有很多原因：一是俄罗斯在叙利亚的军事行动，曾经打死不少的“伊斯兰国”成员；第二是他们认为俄罗斯支持了叙利亚阿萨德政权，而“伊斯兰国”是反阿萨德政权的；第三是他们认为俄罗斯也支持了阿富汗的塔利班；再一个就是“伊斯兰国”对俄罗斯国内的少数民族政策很不满。

朱永彪解释说，“伊斯兰国呼罗珊”以前的影响并不大，但是从2017年美国开始和塔利班谈判，尤其是美国从阿富汗撤军之后，对“伊斯兰国”有了一定的刺激，它认为实现其“政治目标”的机会来了，希望就能够获得主要国家，包括国际社会的承认。另外就是美国的撤军，的确为”伊斯兰国”提供了一个更好在中亚地区生存的空间。所以它招募人员的力度，扩张势力比以前更大了，宣传攻势也比以前强了。但是它还没有达到2013、14年在中东的那种势力程度。

除了以往过节，历史因素也不可忽视。

“苏联解体后，虽然各个加盟共和国纷纷独立，但俄罗斯在该地区仍然有着广泛的影响力；另外，‘伊斯兰国’在中亚地区广泛招募成员，其中很多成员是带有明显的反苏、反俄倾向。”有专家表示，这些成员对于苏联时期攻打阿富汗和俄罗斯对车臣分离主义的打击一直耿耿于怀。此外，从政治主张来看，中亚、西亚和北非地区国家政权都是极端组织“伊斯兰国”致力于颠覆的对象，而俄罗斯对于叙利亚的支持和对“伊斯兰国”的打击，成为伺机报复俄罗斯的诱因。

实际上，“伊斯兰国呼罗珊”此前曾在2022年9月袭击俄罗斯驻阿富汗首都喀布尔大使馆，并声称对袭击负责。

“对于这些恐怖主义组织来说，对方的打击报复，他们都是有心理准备的；同时这些组织都比较分散，是扁平化的网络组织。所以也很难用军事力量实现有效的打击。”朱永彪说。