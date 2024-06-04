中国上市银行频撒“红包雨” 多家启动中期分红

来源：中新社

作者：陈康亮

作为备受关注的“分红大户”，中国A股上市银行近期优化分红方式，多家银行拟启动中期分红计划，提高分红频次。

最新的例子来自中国民生银行。近日，该行发布公告称，根据经审阅的2024年上半年财务报告，合理考虑当期业绩情况，在公司2024年上半年具有可供分配利润的条件下，拟实施2024年度中期分红派息。2024年度中期现金股息总额占集团当期实现的归属于公司普通股股东净利润的比例不高于30%。后续制定2024年度利润分配方案时，将扣除已派发的中期利润分配金额。

值得注意的是，这是首家拟启动中期分红计划的上市股份制商业银行。今年以来，启动中期分红计划的上市银行不断增多。据媒体统计，已有至少15家上市银行通过了有关中期分红安排的董事会决议或股东大会决议。其中，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行等国有六大行已悉数将中期分红提上日程。

以交通银行为例，该行此前发布公告称，交通银行高度重视投资者回报，连续12年现金分红率超过30%。为进一步贯彻落实监管政策导向，使投资者及时分享公司发展红利，增强投资者获得感，公司拟于2024年实施中期分红。

在兴业证券分析师陈绍兴看来，A股上市银行积极提出中期分红计划，主要是为了贯彻落实新“国九条”（《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》）有关加强分红的政策要求。

今年4月份出台的新“国九条”明确提出，增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红。

陈绍兴认为，若A股上市银行2024年中期分红计划得以顺利实施，则有望增强上市银行分红稳定性和可持续性，强化投资者预期，进一步推动以股息为配置目的的资金入场，利好银行板块。

值得注意的是，有部分投资者认为，如果只是单纯提高分红频率，维持分红比例或者分红总金额不变，则实施中期分红计划可能意义不大。

对此，长江证券分析师马祥云并不认同。马祥云表示，提高分红频率有其重要意义。从投资回报的流动性角度看，即使每年分红金额不变，更高频的分红回报也会带来高流动性价值和确定性更强的现金流。此外，中期分红也有利于投资者更稳定、长期持有红利型银行股，支撑上市银行股价上涨。

民生证券分析师余金鑫表示，近年来，A股上市银行分红比例基本稳定在29%左右，分红稳定性高。在此基础上，分红频率的提升有利于投资者更早享受到上市银行发展红利。

据媒体统计，目前除了郑州银行，其余41家A股上市银行均已披露2023年利润分配方案，多数上市银行的2023年分红比例保持稳定。其中，国有六大行分红金额将首次超过4100亿元人民币（782亿新元），再创历史新高；多家银行的分红比例超过30%，招商银行、兰州银行分红比例最高，均为35%。