莫迪的胜利远非一骑绝尘 需靠盟友才能保住多数党地位

来源：彭博社

印度总理莫迪领导的执政党势将失去议会多数席位，迫使他只能依靠团结盟友来组建新政府。对于一位自10年前上台以来就主导政坛的强势领导人来说，这是一个惊人的打击。

莫迪所在的印度人民党以240个席位领先，但未达到获得多数党地位所需的272席。全国民主联盟获得293个席位，如果和人民党结盟，足以组建新政府。投票结果显示，被称为印度国家发展包容性联盟(Indian National Developmental Inclusive Alliance)的在野党集团势将赢得229个席位。

莫迪宣布所在联盟获胜，并称这是一项“历史性的壮举”。他暗示自己打算重新担任总理。莫迪向选民保证，“我们将继续过去十年所做的出色工作，帮助人民实现愿望。”

印度NSE Nifty 50指数重挫5.9%，创出四年多来最大单日跌幅，因为计票结果显示党派间票数差距明显比预期要小。上周末公布的出口民调显示莫迪将在这场为期六周的马拉松式选举中轻松获胜，这导致印度股市周一创下历史新高。在4月19日投票开始前，莫迪曾大胆预测他的联盟将赢得议会多达400个席位。

曾写过多本印度政坛书籍的Observer Research Foundation高级研究员Niranjan Sahoo表示，“这不是一场选举，而是一场政治地震，即使莫迪成为总理，他的地位也会大大削弱。他不再是原来的莫迪了。”

莫迪现在需要获得全国民主联盟两名关键成员的支持，目前这两人控制着大约30个席位，如果愿意相助，足以扭转议会的权力平衡。这两个政党的领导人都有倒戈的历史，而且几个月前才加入莫迪阵营，他们是会继续支持莫迪还是支持在野党目前尚不得而知。

超过20个反对党在Rahul Gandhi的领导下结成统一战线，试图阻止曾经被莫迪占据主导地位的选举机器。这个由地区和种姓团体组成的联盟专注于吸引那些感觉被排除在印度增长故事之外的选民。

Gandhi说，选举结果表明选民不希望莫迪来管理这个国家。他补充说，反对党联盟将于周三开会讨论下一步行动。

对于73岁的莫迪来说，这个选举结果令人失望。除了连任前景存疑外，软弱的联合政府可能会使他难以推进艰难的经济改革或推进他的印度教民族主义议程。

Global Data.TS Lombard的印度高级研究主管Shumita Sharma Deveshwar表示，“就经济政策而言，我认为财政倒退是一个风险。除此之外我实际上不认为改革政策会有太大变化。即使拥有绝对多数优势，莫迪也无法实施所谓的大爆炸式改革。”