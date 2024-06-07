丑闻不断，“日本制造”光环褪色？

来源：中新社

作者：李晓喻

“日本制造”近来麻烦不断。继丰田汽车、雅马哈发动机之后，日本国土交通省6日对铃木公司总部进行了检查。

马自达、本田也将面临类似检查。日本官方称，丰田、马自达、雅马哈发动机、本田、铃木这五家车企的38种车型存在认证违规问题。

丰田汽车公司会长（董事长）丰田章男在记者会上说，造假是动摇认证制度的“原则性问题”。日本内阁官房长官林芳正也表示，这损害了日本汽车产业的信誉。

考虑到汽车产业是日本最重要的经济支柱之一，此次车企丑闻对日本经济影响不容忽视。

据日本汽车经销商协会与日本小型车辆协会最新统计，截至5月，日本新车销售量已连续第五个月同比下降。

受丑闻影响，目前丰田、马自达、雅马哈发动机三家车企的六种车型出货已被叫停。据日本野村综合研究所估算，如果停止出货4个月，日本国内生产总值（GDP）或将减少约984亿日元（8.5亿新元）。如果考虑对关联产业造成的损失，日本GDP预计将减少约2441亿日元。

当前日本经济复苏前景并不乐观。一季度，日本实际GDP环比下降0.5%，按年率计算降幅为2.0%，继去年第四季度转正后再次出现负增长，降幅之大超出市场预期。

据国际货币基金组织（IMF）今年4月的预测，2024年日本实际GDP增长率预计为0.9%，仅为2023年的一半左右，低于世界平均水平和发达国家平均水平。

在此情况下，汽车业丑闻可能使本就增长乏力的日本经济雪上加霜。

而对日本经济影响更深远的问题或在于，“日本制造”光环似有所褪色。

近年来，日本制造业企业屡传违规、造假和质量安全丑闻。去年3月，丰田集团旗下的丰田自动织机公司，就被发现在叉车发动机尾气测试中存在数据造假问题。去年底，日本大发工业公司被发现存在174项违规操作，被迫暂停其在国内外所有正在生产的车型出货。

今年4月，生产喷气发动机、核能发电设备的日本大型重工业公司IHI公司宣布，其子公司IHI原动机曾篡改船舶和陆地用发动机的燃油数据，涉及的发动机数量达4361台。

此外，日本一款知名肠胃药“正露丸”的生产商极东公司被曝因生产成分不足，连续篡改该药品试验数据长达30年。另一家知名药企小林制药生产的含红曲成分保健品也导致多位消费者健康受损。

有分析人士认为，日本制造业企业丑闻不断的深层原因，是在全球市场竞争日趋激烈、多国制造业崛起以及技术更新换代提速背景下，其难以有效应对市场变化，在钢铁、家电、电子等领域传统优势不再突出，甚至被超越。如果此次丑闻之后，“日本制造”不能及时调整，日本经济提振或更加艰难。