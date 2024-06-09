拜登在诺曼底海滩大谈自由民主 实则暗中剑指特朗普

来源：彭博社

作者：Michelle Jamrisko、Jordan Fabian

美国总统乔·拜登在诺曼底海滩昔日战场缅怀了登陆日攀上奥克角悬崖夺取纳粹阵地的陆军游骑兵的英勇事迹，借此机会呼吁国人捍卫自由与民主，希望和他的共和党对手唐纳德·特朗普形成鲜明对比。

四十年前，时任美国总统罗纳德·里根也在同一地点发表了他最著名的一次演讲，劝谕同胞不要屈服于孤立主义，而应勇敢地面对苏联。拜登选择了同一地点，希望借用里根的影响来挑战同属共和党、信奉强人政治并倡导“美国优先”外交政策的特朗普。

“有人相信这些游骑兵希望美国今天单打独斗吗？”拜登周五在11分钟的演讲中说，“他们为消灭上世纪30和40年代仇恨的意识形态而战。有人怀疑他们会不遗余力地消灭当今充满仇恨的意识形态吗？”

拜登在演讲中并没有点名特朗普，但距离11月大选仅剩下几个月的时间，他的一些话却是说给国内民众听的。拜登在经济、移民和海外战争等不利因素冲击下，面对老对手特朗普难以吸引到选民的支持。

为了扭转这种势头，拜登将民主问题放在了争取选民努力的核心位置，希望以此树立与特朗普截然不同的形象。

“他们要我们做好我们的工作，捍卫我们这个时代的自由，捍卫民主，在国内外抵御侵略，超越自我，” 拜登说。

在奥克角发表演讲的一天前，拜登还出席了两场多国领导人和二战老兵参加的纪念诺曼底登陆80周年的隆重活动。