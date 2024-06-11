冯德莱恩连任之路看似一马平川 实则面临棘手的平衡问题

来源：彭博社

作者：Jorge Valero、Natalia Drozdiak

理论上，冯德莱恩应该能顺利连任欧盟委员会主席，因为其党派在欧盟选举中赢得了多数席位。然而，现实情况可能会更加复杂。

由于欧盟领导层职位通常根据欧洲议会的选举结果来分配，鉴于冯德莱恩所属中右翼欧洲人民党在议会720个席位中赢得185个席位，因此她很可能会连任。

要敲定连任，这位65岁的德国人需获得欧盟多数议员和27位国家或政府首脑的多数支持。在极右翼政党在整个欧洲取得重大进展后，确保这一点面临着更大困难。

在议会中赢得投票的唯一方法显然是欧洲人民党再加上中左翼和自由派团体的加持。但实现这一点所需的政策组合将更加难以说服那些担心国内极右翼势力崛起的领导人。欧盟领导人定于6月17日和6月27至28日举行会议讨论任命事宜。

“我面前还有很多艰苦的工作要做，”冯德莱恩在周日晚投票后表示。

跟冯德莱恩利害攸关的德国总理朔尔茨法国总统马克龙周日双双成为最大的输家。两人所属政党均惨败，表现不及极右翼政党。

这促使马克龙在6月底提前举行国民议会选举，此举可能会巩固极右翼竞争对手勒庞的优势，同时削弱马克龙推行政策的能力 —— 尽管其自身地位仍无虞。

位于柏林的智库欧洲外交关系委员会高级政策研究员Pawel Zerka表示，法国的投票结果可能会让高层人事决策推迟到7月甚至秋季。

“马克龙在推动就下一届欧盟领导层达成一致方面发挥着关键作用，7月中旬之前，他会全神贯注于国内选举，”Zerka表示。

不过法国的动荡可能至少在某种程度上有利于冯德莱恩。一位欧盟外交官表示，马克龙一直在提名领导该委员会的替代人选，其中包括前意大利总理德拉吉，鉴于当前的选举结果，这种推动现在似乎趋弱。

其他人则坚持认为，法国的投票不会推迟这一进程。知情人士称，其他欧盟领导人也希望早日完成商讨，以免争论不休。

鉴于欧盟即将加大针对中国的贸易攻势、正在考虑进一步援助乌克兰、并为唐纳德·特朗普可能再度入主白宫做准备，他们不希望此时出现政治真空。一位高级外交官表示，人人都知道迅速达成协议的重要性。

欧洲人民党领袖Manfred Weber表示，欧盟领导人很有可能在6月17日的会议上非正式地提议冯德莱恩。他周日晚接受彭博电台采访时表示，“这可能是最好的结果、最好的情景。”