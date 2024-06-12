台湾寿险业发行次债规模创纪录 利率甜蜜但潜在风险提升

来源：彭博社

台湾的人寿保险公司正在发行数量空前的次顺位债券，因为他们急于在最后期限前改善财务状况，以充实资本，这给投资者带来了更多潜在风险。

根据彭博汇编数据，2024年迄今，台湾七家主要保险公司已经售出了24亿美元（32亿新元）的次顺位债券，势将录得上半年同期最高纪录。从保险公司已公布计划看，目前全年发行规模已达创纪录的1580亿新台币（66亿新元）。次顺位债意味着一旦发行机构发生破产，次债持有人在资产要求权方面落后于其他债务持有人。

在新的会计制度于2026年接轨之前，台湾人寿保险公司将努力累积资本，以达到更高的财务标准，因此长期次级债券已成为一个受青睐的筹资管道。去年4月，保险公司才获准发行期限超过10年的此类债券。绝大多数次债为台币计价，部分为美元计价。

“我们预计台湾保险公司将继续发行次顺位债，以提高其资本充足率，2024年和2025年的发行量可能会保持在较高水准。”惠誉国际评等有限公司驻香港高级董事Terrence Wong表示。

事实证明，寿险次顺位债券很受投资者欢迎，因为它们的收益率普遍高于长期以来在台湾固定收益市场占主导地位的低收益率产品。购买者包括政府基金和金融机构等传统投资者，以及以往较少投资寿险次债的非金融公司与高资产客户 。

利率诱人

国泰人寿发行的10年期次顺位债券的年收益率为3.7%，比同年限的政府公债利率高出约两个百分点。

“这些次债的收益率确实很有吸引力，因为以台币计价的固定收益产品的收益率很少超过3%。 ”群益金鼎证券债市交易员Tommy Gu表示，“寿险公司也可能面临一定的压力，需要用更高的收益率来确保买气。 ”

根据交易所文件显示，投资次顺位债的非金融企业包括笔记本电脑制造商宏碁股份有限公司和生物医药公司长圣国际生技股份有限公司。

尽管次顺债广受市场青睐，但以当地货币发行的次债流动性相对较弱，为潜在风险之一。

中华信评金融服务评等部资深副总经理张书评说，台湾的大多数债券持有者倾向于购买并持有，如果持有者在到期前出售可能会出现折价。同时，他认为，类似于瑞信额外一级资本（AT1）债券被“完全减记”的情况，不太可能发生，因为大多数本地银行资本实力相对雄厚。