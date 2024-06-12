美国利率居高不下 等待降息的企业正搁置投资计划

来源：彭博社

今年年初，美国企业和消费者以为利率终于会下降，于是制定了购买设备或房屋的大型计划。现在一切都被搁置了，大部分经济领域在可预见的未来都将放缓。

密歇根州一家切削工具制造商推迟了今年高达100万美元（135万新元）的新设备支出。亚特兰大的一家木工机械制造商表示，一些客户正试图延长设备的使用寿命。

通胀进展在今年早些时候陷入停滞，美联储官员决定在更长时间将利率维持在23年来的高点，这迫使企业重新考虑资本支出、库存和招聘方面的投资。在为期两天的政策会议后，预计政策制定者星期三将再次保持借贷成本不变。

对企业来说，痛苦正体现在数据上。标普全球市场情报公司预计，今年制造业的资本投资将仅增长3.9%，低于1月份预计的6.7%。据美国法院行政办公室的数据，在截至3月底的一年，美国企业破产申请增加逾40%，而个人破产申请增加15%。

供应管理协会（ISM）6月5日发布的一份报告显示，服务业的大多数受访者表示，通胀和当前利率阻碍了企业状况的改善。

美联储在更长时间将利率维持在高位也在世界各地播下不确定性的种子，同时进一步挤压了负债累累的消费者，推迟了购房。

推迟设备采购

“在利率高企的情况下，你肯定得收回缰绳，”总部位于密歇根州的Fullerton Tool Co.总裁Patrick Curry说。“我们必须推迟一些措施，并尽量利用现有设备。”

拥有81年历史的Fullerton在密歇根州Saginaw有两家工厂，在加利福尼亚州有一家工厂，为航空航天、汽车和医疗等领域生产切割工具。Curry表示，该公司推迟了约100万美元的设备升级支出，并且客户不再购买那么多设备。

ISM在5月15日的经济预测显示，公司领导人预计今年资本支出仅增长1%，低于2023年12月预计的近12%。

据期货市场数据，投资者预计今年将降息约1.5次，认为9月份首次降息的可能性大致为50%。

设备租赁与金融协会首席执行官Leigh Lytle在一份新闻稿中表示，如果美联储届时开始降息，企业和软件投资应该会在今年后半年回升。

木工机械制造商SCM North America的设备融资和租赁经理Blair Chandler表示，人们对用于制造橱柜和家具的重型锯和钻孔机仍有需求。

Chandler说，虽然大客户仍在继续购买，但小型客户正在努力延长旧设备的使用寿命。