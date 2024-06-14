马克龙到底在想什么？G7领导人暗讽其缺乏理智

来源：彭博社

马克龙不是一个低调的人，通常在七国集团(G7)会议上他是发言最响亮的人之一。但现在的他看起来沉默多了。

在前往意大利出席一年一度的G7峰会时，这个曾把自己比作罗马神祇朱庇特的人反常的心不在焉 。本来英国首相苏纳克应该是与会嘉宾中最不得志的一个，因为他大概率会在提前大选中落败。但欧洲议会选举灾难性的结果出来后，他多了马克龙这位难兄难弟。

马克龙没有时间享受这次盛会，他在和加拿大总理特鲁多进行双边会谈后就会早早离开，回到法国收拾自己留下的烂摊子。2019年马克龙担任G7轮值主席时，他喜欢给与会者出难题，但这次被套的人却是他自己。

东道主意大利总理梅洛尼是看起来最自得其乐的，她在领导人会晤的度假村外自拍了一张照片。

欧洲领导人们坦言对马克龙的举动感到困惑，他们不明白的是明明民调显示勒庞的国民联盟支持率遥遥领先，马克龙为什么还要提前进行议会选举。一项最新调查显示，马克龙目前的支持率已经跌至五年半来最低。

两位不愿具名的领导人说，马克龙的决定不仅对法国而且对整个欧洲大陆的安全都构成风险。

其中一人担忧的指出法国议会选举的时间就在北约年会前几天，怀疑马克龙在做出提前选举决定时可能脑子不清楚。

本周早些时候，《费加罗报》直接问马克龙，提前大选是否疯了。 他的回答是：“完全没有，我很确信”。G7峰会上又有记者问了马克龙同样的问题，他说，其他领导人称他的决定“有勇气”。

在意大利的普利亚大区，马克龙将不得不说服其他领导人相信提前大选是个明智决定，尤其是时间还在北约会议即将召开之际。根据周三发布的投票意向调查，勒庞领导的政党将在6月30日的第一轮投票中以35%支持率排名第一，马克龙领导的党派料排在第三，支持率只比前者的一半多一点。

马克龙办公室一位官员表示，马克龙准备向其他领导人解释自己的决定，但没必要证明合理性。

在G-7峰会上马克龙的日程安排相对紧凑，除了特鲁多外，他还将与教皇、阿尔及利亚、印度、巴西领导人会面。

意气风发

上次G7峰会在意大利举行时，马克龙和特鲁多出尽风头，在俯瞰大海的露台上，明媚阳光下两人四目相对的画面因起社交媒体热议。

以前即使不是东道主，马克龙也表现的仿佛在自己主场。那次G7会议之前的一次峰会在布鲁塞尔举行，马克龙意气风发，和特朗普握手直到对方指节变白，然后把这位美国总统晾在一边，转而去拥抱德国总理默克尔。